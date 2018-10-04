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Горди Дуайер: «Разочарованы поражением от «Спартака». Чувствую, были способны добиться большего»

04.10.2018 23:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвел итог матча со «Спартаком» (3:4 ОТ).

– Поздравляю коллегу с победой. Напряженный матч, интересный хоккей с обеих сторон. Разочарованы поражением. Чувствую, были способны добиться большего. Доволен, что удалось вернуться в игру и сравнять счет во второй трети. «Спартак» мощно начал этот игровой отрезок...

В третьем периоде у нас были хорошие шансы склонить чашу весов в свою сторону и победить. Порадовала самоотдача команды, но, повторюсь, недоволен итогом встречи.

– Что скажите о не засчитанной шайбе Сергея Костицына?

– Было не совсем понятно, что произошло в том эпизоде. Судьи увидели, что не было помех вратарю, а затем зафиксировали офсайд и все же отменили гол… На мой взгляд, произошло слишком много времени между голом и тем, что соперник запросил челлендж, – сказал Дуайер.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвел итог матча со «Спартаком» (3:4 ОТ).
 
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