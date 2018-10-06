Карпин о концерте Басты: «Сегодня красили поле в зеленый цвет, чтобы хотя бы сверху выглядело прилично»

Главный тренер Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Оренбурга» (0:1) в 10-м туре РПЛ.

– Возможно, вашу систему игры просто раскусили и вашим соперникам стало проще? Может, стоит что-то поменять?

– Что именно менять?

– Схему игры.

– И пропускать пять? У нас есть система под имеющихся игроков.

– А вы получили удовольствие от сегодняшней игры?

– Надо не только на результат смотреть, но и на игру. От игры получил удовольствие, от результата нет.

– практически не забивает в позиционных атаках. Как это решить?

– Спросите у больших команд – что они делают против насыщенной обороны, с которой сталкиваются почти каждый матч.

Всегда ли выигрывают большие команды, хотя у них игроки по 15-20 миллионов? «Спартак» попал в наши ворота 1 раз за весь матч, а мы сегодня создали гораздо больше.

– Что с Сигурдарсоном?

– Он восстанавливается. Думаем, что к следующему туру он будет в строю. В сборную он не поедет в этот раз.

– Как вам поле после концерта Басты?

– Вчера мы не могли тут тренироваться, травы вообще не было в одной штрафной. Сегодня красили поле в зеленый цвет, чтобы хотя бы сверху выглядело прилично. Говорить, что поле не пострадало – смешно.

Но это не говорит о том, что мы бы выиграли, не будь концерта Басты. Проблемы вообще не в артистах, проблема в тех, кто им разрешает тут выступать – оператор стадиона или министерство спорта – не знаю, кто за это отвечает.

– Почему вы все же решили играть матч здесь?

– Поле повреждено, но не настолько сильно, чтобы переносить матч, – сказал Карпин.

Напомним, что 29 сентября на «Ростов-Арене» состоялся концерт рэпера Василия Вакуленко, известного как Баста. Он собрал почти 35 тысяч зрителей. Поле перед концертом накрыли специальной плиткой.

Ожидалось, что игру «Ростов» – «Оренбург» могут перенести на стадион «Олимп-2», но сообщалось, что поле в ходе концерта не пострадало .

«Ростов» зря борется с концертом Басты. Полю ничего не угрожает

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