Артем Королек: «Мы совершили ошибку, проиграв место на ЧМ австрийцам. На следующий чемпионат Европы поедем точно»

Белорусский линейный Артем Королек в интервью «Быстрому центру» рассказал, как адаптировался в «Виве».

– В польской жизни тебе не хватает чего-то французского?

– Ха, вот ни разу об этом не задумывался. Во Франции дни поначалу казались мне невыносимо длинными. А сейчас в Польше у меня все так хорошо, что эти два с небольшим месяца пролетели невероятно быстро. И вот я уже в сборной. И здесь все тоже так приятно, но стремительно, что мне хочется замедлить время.

– Иными словами, по Франции не скучаешь?

– Пожалуй, это важный, но пройденный этап. У меня остались прекрасные отношения со вторым тренером «Сен-Рафаэля» Даном Фортуняну – общаемся каждую неделю, переписываемся. Буду рад увидеть многих ребят. Но сейчас, когда жизнь приносит столько удовольствий, нет повода о чем-то скучать. Возможно, если бы в Кельце дела шли иначе, чаще вспоминал бы Сен-Рафаэль. А пока не надо – и хорошо. А вообще-то человек человеку рознь. Есть пример моего лучшего друга Вадима Гайдученко. Он перешел летом в тот же «Сен-Рафаэль» из бухарестского «Динамо». И сейчас, после Румынии, живет там в удовольствие примерно так же, как я в Кельце.

Наверное, в обоих наших случаях важен опыт первых легионерских лет. Просто мы идем дальше. Мы больше знаем. У нас многое перестроилось в голове. И мы к большему готовы.

– Как это поможет белорусской сборной?

– Летом мы совершили неприятную ошибку, проиграв место на чемпионате мира австрийцам. И, думаю, сейчас, на старте нового отбора, у каждого из нас есть дополнительная мотивация: доказать себе, что там была именно ошибка, а не закономерный результат. А то ведь вокруг заговорили, что, мол, белорусы уже не те. А я вот считаю, что мы обязаны были попадать на этот «мир». А на следующий чемпионат Европы поедем точно, – считает Королек.