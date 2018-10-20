Роналду – первый игрок, забивший 400 голов в топ-5 европейских лиг

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду открыл счет в матче 9-го тура серии А с «Дженоа» (1:1, второй тайм).

Для 33-летнего португальца этот гол стал 400-м, который он забил в топ-5 европейских лиг: 84 гола за «Манчестер Юнайтед», 311 мячей за «Реал» и 5 голов за «Ювентус». Роналду стал первым игроком в истории, достигшим этой отметки.

На втором месте форвард «Барселоны» Лионель Месси (388 голов), затем идут Джимми Гривз (366), Герд Мюллер (365), Стив Блумер (317), Дикси Дин (310).