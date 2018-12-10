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Скрипченко требует «Анжи» выплатить задолженность в размере 45 тыс долларов
11.12.2018 19:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко требует погасить перед ним задолженность в три миллиона российских рублей (45,3 тыс долларов – прим.). Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Скрипченко был уволен из «Анжи» в мае 2018 года, после того как клуб вылетел в ФНЛ, уступив в стыковых матчах «Енисею».
Махачкалиский клуб полностью не расплатился со Скрипченко. Теперь тренер хочет получить не только причитающиеся ему по контракту деньги, но и требует оштрафовать клуб на 500 тысяч рублей (7,5 тыс долларов).
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Бывший главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко требует погасить перед ним задолженность в три миллиона российских рублей (45,3 тыс долларов – прим.).
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