Михаил Захаров: «Оптимально и правильно — не больше пяти легионеров в «Динамо»

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров поделился мнением о причинах неудач минского «Динамо».

— Причин неудачной игры минского «Динамо», которую мы наблюдаем уже не первый год, тоже немало. Тут и чехарда с тренерами, и долго тянущаяся непонятная история с легионерами: то пять их должно быть в составе, то шесть, то семь... Никто толком не поймет. Я считаю, что оптимально и правильно — не больше пяти. «Динамо» в этом плане должно играть по правилам КХЛ, а не придумывать свои собственные.

Что касается совмещения Андреем Сидоренко постов главного тренера «Динамо» и сборной, то о правильности такого решения скажет только результат. Одно ясно, что теперь приоритет в формировании национальной команды будет смещен в сторону динамовцев, которые у тренера на виду.

Чемпионат Беларуси, таким образом, вновь остается задвинут на дальний план. Жаль, но наше первенство с каждым годом все больше деградирует, им попросту никто не занимается. И это тоже одна из немаловажных причин общего упадка результатов в белорусском хоккее. Давно известно, что чем слабее внутреннее первенство, тем хуже играют сборные, – сказал Захаров.