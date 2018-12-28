ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Михаил Захаров: «Оптимально и правильно — не больше пяти легионеров в «Динамо»

29.12.2018 20:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров поделился мнением о причинах неудач минского «Динамо».

— Причин неудачной игры минского «Динамо», которую мы наблюдаем уже не первый год, тоже немало. Тут и чехарда с тренерами, и долго тянущаяся непонятная история с легионерами: то пять их должно быть в составе, то шесть, то семь... Никто толком не поймет. Я считаю, что оптимально и правильно — не больше пяти. «Динамо» в этом плане должно играть по правилам КХЛ, а не придумывать свои собственные.

Что касается совмещения Андреем Сидоренко постов главного тренера «Динамо» и сборной, то о правильности такого решения скажет только результат. Одно ясно, что теперь приоритет в формировании национальной команды будет смещен в сторону динамовцев, которые у тренера на виду.

Чемпионат Беларуси, таким образом, вновь остается задвинут на дальний план. Жаль, но наше первенство с каждым годом все больше деградирует, им попросту никто не занимается. И это тоже одна из немаловажных причин общего упадка результатов в белорусском хоккее. Давно известно, что чем слабее внутреннее первенство, тем хуже играют сборные, – сказал Захаров.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров поделился мнением о причинах неудач минского «Динамо».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Чемпионат России. 8-й тур. «Минчанка» обыграла «Динамо-Метар»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
29.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика