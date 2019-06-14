Велогонщики мирового класса стартуют в центре Минска 22 и 23 июня

Источник материала: БелТА

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Велосипедисты мирового класса стартуют в центре Минска 22 и 23 июня в гонках на шоссе в программе II Европейских игр, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В столицу Беларуси приедут такие известные гонщики как Александр Евтушенко (Россия), Клэр Фабер (Люксембург), Клаудио Имхоф (Швейцария), Самир Джабраилов (Азербайджан), Анна ван дер Брегген (Нидерланды). На старт групповых гонок выйдут и ведущие белорусские атлеты - чемпион мира и чемпион I Европейских игр Василий Кириенко, Александр Рябушенко, Алена Омелюсик (также чемпионка I Европейских игр).

Стартуют участники соревнований в групповых гонках с Октябрьской площади. 22 июня на старт выйдут женщины (в 12.30), 23-го июня - мужчины (в 12.00). В индивидуальных гонках на время соревнования пройдут 25 июня, в связи с чем движение всех видов транспорта 22, 23, 24 (тренировки) и 25 июня будет ограниченно.

На II Европейских играх в велоспорте на шоссе будет разыграно 4 комплекта наград. Четыре года назад в Баку белорусские велосипедисты завоевали две золотые медали, они в активе Василия Кириенко и Алены Омелюсик.-0-