Гуренко о сборной Беларуси: «Мы должны вернуть людей на стадион. Чтобы на любую игру собирался полный стадион.  Хоккей же собирает полный стадион»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился мнением о том, какие игроки должны привлекаться в сборную Беларуси.

– Мое мнение, что в сборной должны играть сильнейшие се-год-ня. Вот именно сегодня. Вот если сегодня будет самый сильный, например, Филипенко, то он пускай и играет. Если он будет выполнять установку тренера и так далее. Если сегодня я вижу, что Швецов просто топ и находится в классной форме, то я Швецова поставлю. Но должны люди быть сильнейшие се-год-ня!

Если мне люди начнут говорить, что мы наигрываем команду на будущее, то я просто не знаю, где этот игрок в будущем окажется. Может, он вообще в будущее улетит! Почему? Потому что он может поменять клуб. Его тренер перестанет ставить в состав. Как, например, Максима Володько (в тульском «Арсенале» – прим. Tribuna). Мы его наигрывали в сборной год, он поменял клуб, без игрового тонуса, ну а мы то его наигрывали. И что сейчас получается? Мы не туда двигали? Не того наигрывали?

Я считаю, что в сборной должны играть лучшие люди. Плюс тренер должен определить против кого ты играешь, каких игроков лучше использовать.

Когда мне прямо говорят и я сейчас слышу: «Да, мы обыграли Эстонию!» Да, я положительно отношусь к сборной. Но, ребята, опять не надо кричать лозунгами. Вы сегодня кричите, что вы в порядке, а завтра вы начнете опять лажать. Давайте будем просто спокойными, не будет никаких лозунгов. Давайте опять от игры к игре, спокойно двигаться. Но первое, считаю, мы должны вернуть людей на стадион. В первую очередь. Чтобы на любую игру собирался полный стадион. Хоккей же собирает полный стадион.

– Все относительно.

– Нет, ну…

– Собирает, но крытая площадка, тепло.

– Ну у нас тоже есть хороший стадион. «Динамо» сейчас построили. Все находятся близко. Вы вспомните, что раньше на игры сборной автобусы шли из Гродно, из Гомеля, Могилева, Бреста. Целые организации ехали. И это не потому что их заставляли. Потому что они хотели приехать на футбол. Помню из Бреста целая вереница автомобилей шла, чтобы попасть на футбол. Почти пробка была. Вот давайте с чего начнем, – сказал Гуренко в эфире программы «Футболка» .