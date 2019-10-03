ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гуренко о сборной Беларуси: «Мы должны вернуть людей на стадион. Чтобы на любую игру собирался полный стадион.  Хоккей же собирает полный стадион»

03.10.2019 22:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился мнением о том, какие игроки должны привлекаться в сборную Беларуси.

– Мое мнение, что в сборной должны играть сильнейшие се-год-ня.  Вот именно сегодня. Вот если сегодня будет самый сильный, например, Филипенко, то он пускай и играет. Если он будет выполнять установку тренера и так далее.  Если сегодня я вижу, что Швецов просто топ и находится в классной форме, то я Швецова поставлю. Но должны люди быть сильнейшие се-год-ня!

Если мне люди начнут говорить, что мы наигрываем команду на будущее, то я просто не знаю, где этот игрок в будущем окажется.  Может, он вообще в будущее улетит! Почему? Потому что он может поменять клуб. Его тренер перестанет ставить в состав. Как, например, Максима Володько (в тульском «Арсенале» – прим. Tribuna). Мы его наигрывали в сборной год, он поменял клуб, без игрового тонуса, ну а мы то его наигрывали. И что сейчас получается? Мы не туда двигали? Не того наигрывали?

Я считаю, что в сборной должны играть лучшие люди. Плюс тренер должен определить против кого ты играешь, каких игроков лучше использовать.

Когда мне прямо говорят и я сейчас слышу: «Да, мы обыграли Эстонию!» Да, я положительно отношусь к сборной. Но, ребята, опять не надо кричать лозунгами. Вы сегодня кричите, что вы в порядке, а завтра вы начнете опять лажать. Давайте будем просто спокойными, не будет никаких лозунгов.  Давайте опять от игры к игре, спокойно двигаться.  Но первое, считаю, мы должны вернуть людей на стадион. В первую очередь. Чтобы на любую игру собирался полный стадион.  Хоккей же собирает полный стадион.

– Все относительно. 

– Нет, ну…

– Собирает, но крытая площадка, тепло.

– Ну у нас тоже есть хороший стадион. «Динамо» сейчас построили. Все находятся близко. Вы вспомните, что раньше на игры сборной автобусы шли из Гродно, из Гомеля, Могилева, Бреста. Целые организации ехали. И это не потому что их заставляли. Потому что они хотели приехать на футбол. Помню из Бреста целая вереница автомобилей шла, чтобы попасть на футбол. Почти пробка была. Вот давайте с чего начнем, – сказал Гуренко в эфире программы «Футболка».

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился мнением о том, какие игроки должны привлекаться в сборную Беларуси.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Минское «Динамо» одержало 5-ю домашнюю победу подряд с общим счетом 16:6
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика