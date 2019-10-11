Вудкрофт о матче с «Йокеритом»: «Разочарован минским «Динамо» в 3-м периоде. В КХЛ так играть нельзя»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата с «Йокеритом» (2:3).

«В первую очередь поздравляю Лаури и его команду с победой, это была отличная игра. Перед матчем мы знали, кто такие «Йокерит» – очень мастеровитая команда, которая обязательно постарается взять реванш за матч в Минске. Мы были готовы и знали, что будет борьба на каждом сантиметре площадки.

Думаю, что в первом и втором периодах мы сделали достаточную работу для того, чтобы дать себе шанс победить в этой игре. К сожалению, не могу того же сказать о третьем периоде. Где-то мы потеряли нити игры, где-то перестали хотеть победить так же сильно, как хотели в первых двух периодах.

Игра начала от нас ускользать, стал выигрывать больше единоборств на площадке и увереннее распоряжаться шайбой. В конце концов, это привело к тому, что «Йокерит» стал вести в счете, а мы не смогли догнать их, перевести игру в овертайм и набрать какие-то очки.

Разочарован тем, какой вышла наша игра в третьем периоде. Так, как мы играли в третьем периоде, в этой лиге действовать нельзя. Тем более, против «Йокерита», – сказал Вудкрофт.