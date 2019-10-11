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Вудкрофт о матче с «Йокеритом»: «Разочарован минским «Динамо» в 3-м периоде. В КХЛ так играть нельзя»
11.10.2019 22:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата
«В первую очередь поздравляю Лаури и его команду с победой, это была отличная игра. Перед матчем мы знали, кто такие «Йокерит» – очень мастеровитая команда, которая обязательно постарается взять реванш за матч в Минске. Мы были готовы и знали, что будет борьба на каждом сантиметре площадки.
Думаю, что в первом и втором периодах мы сделали достаточную работу для того, чтобы дать себе шанс победить в этой игре. К сожалению, не могу того же сказать о третьем периоде. Где-то мы потеряли нити игры, где-то перестали хотеть победить так же сильно, как хотели в первых двух периодах.
Игра начала от нас ускользать,
Разочарован тем, какой вышла наша игра в третьем периоде. Так, как мы играли в третьем периоде, в этой лиге действовать нельзя. Тем более, против «Йокерита», – сказал Вудкрофт.
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Вудкрофт о матче с «Йокеритом»: «Разочарован минским «Динамо» в 3-м периоде. В КХЛ так играть нельзя»
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (2:3).
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