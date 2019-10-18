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Лига чемпионов. БГК принимает «Виве»

19.10.2019 09:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

БГК имени Мешкова сегодня проведет очередной матч на групповой стадии Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

Группа B

БГК имени Мешкова (Беларусь) – Виве (Польша)

19 октября, 18.00. Брест, ДС «Виктория» 

Порту (Португалия) – Мотор (Украина)

19 октября, 17.30

Монпелье (Франция) – Киль (Германия)

19 октября, 18.15

Веспрем (Венгрия) – Вардар (С. Македония)

19 октября, 18.30

Положение команд: Киль – 7 очков (4 матча), Монпелье – 6 (4), Вардар – 6 (4), Веспрем – 4 (4), Порту – 4 (4), Виве – 3 (4), БГК – 2 (4), Мотор – 0 (4).

 
Теги: Брест
 
 
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БГК имени Мешкова сегодня проведет очередной матч на групповой стадии Лиги чемпионов.
 
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