|
Лига чемпионов. БГК принимает «Виве»
19.10.2019 09:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
БГК имени Мешкова сегодня проведет очередной матч на групповой стадии Лиги чемпионов.
Лига чемпионов
Группа B
БГК имени Мешкова (Беларусь) – Виве (Польша)
19 октября, 18.00. Брест, ДС «Виктория»
Порту (Португалия) – Мотор (Украина)
19 октября, 17.30
Монпелье (Франция) – Киль (Германия)
19 октября, 18.15
Веспрем (Венгрия) – Вардар (С. Македония)
19 октября, 18.30
Положение команд: Киль – 7 очков (4 матча), Монпелье – 6 (4), Вардар – 6 (4), Веспрем – 4 (4), Порту – 4 (4), Виве – 3 (4), БГК – 2 (4), Мотор – 0 (4).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БГК имени Мешкова сегодня проведет очередной матч на групповой стадии Лиги чемпионов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)