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OHL. Оксентюк набрал два очка, Пинчук забросил за «Кингстон», Соловьев отметился пасом
20.10.2019 08:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Флинт Файрбердс» был сильнее «Бремптон Баттальон» со счетом 6:3. У победителей белорусский нападающий
Защитник «Флинтов»
«Кингстон»
«Сагино Спирит» обыграл «Китченер Рейнджерс» – 5:3. Игрок обороны победителей
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«Флинт Файрбердс» был сильнее «Бремптон Баттальон» со счетом 6:3.
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