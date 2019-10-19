OHL. Оксентюк набрал два очка, Пинчук забросил за «Кингстон», Соловьев отметился пасом

Источник материала: Tribuna.com

«Флинт Файрбердс» был сильнее «Бремптон Баттальон» со счетом 6:3. У победителей белорусский нападающий набрал 2 (1+1) очка, нанес 7 бросков, заработал 2 минуты штрафа и «+1». В этом сезоне форвард набрал 14 (4+10) очков в 10 играх.

Защитник «Флинтов» нанес 3 броска и заработал «-2». В его активе 9 (4+5) очков в 10 играх.

«Кингстон» уступил «Лондон Найтс» - 3:6. Белорусский форвард стал автором одной из шайб «Фронтенакс», забросив после сольного прохода. Всего в активе Пинчука 7 (4+3) результативных баллов в 11 матчах регулярного чемпионата.

ВИДЕО (1:38)

«Сагино Спирит» обыграл «Китченер Рейнджерс» – 5:3. Игрок обороны победителей отметился ассистом в большинстве, нанес 4 броска, заработал «+1» и 2 минуты штрафа. Теперь на счету 19-летнего хоккеиста 19 (1+18) очков в 13 играх.