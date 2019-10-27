Франсис Паре: «Ситуация действительно стала очень негативной. Не помню, случалось ли у меня такое в карьере. Но восемь поражений подряд – это очень плохо»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий минского «Динамо» Франсис Паре рассказал о после восьми поражений подряд.

«Мы повели 2:0, все было в наших руках, но потом они все же смогли отыграть шайбу. Дальше у нас было двойное большинство. Кстати, получаем такое преимущество уже не первый раз подряд. Я уже даже разговаривал с вами об этом. К сожалению, не смогли это преимущество реализовать. Хочется отметить Йонаса: каждый вечер он отлично играет, давая нам шанс победить, но у нас не получается поддержать его порыв.

Нам надо перестать искать оправдания. Ситуация действительно стала очень негативной. Не помню, случалось ли у меня такое в карьере. Но восемь поражений подряд — это очень плохо.

Надеюсь, совсем скоро мы прервем эту серию и такое больше не случится с нами в этом сезоне. Это влияет на всех нас. Ты чувствуешь себя жалким на арене, дома, везде.

F***. Простите, простите... Ты играешь в хоккей, и все, что тебе нужно, — победы. Когда ты проигрываешь, это совсем не смешно. Это ужасно. Люди на трибунах, игроки, все, кто поддерживает команду, не заслуживают такого», – скзаал Паре.