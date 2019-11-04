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НБА. «Миннесота» – «Милуоки», «Финикс» примет «Филадельфию» и другие матчи
04.11.2019 23:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата
Удачно стартовавшие на Западе
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
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