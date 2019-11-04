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НБА. «Миннесота» – «Милуоки», «Финикс» примет «Филадельфию» и другие матчи

04.11.2019 23:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.

Удачно стартовавшие на Западе «Миннесота» и «Финикс» сыграют в фаворитами Востока – «Милуоки» и «Филадельфией» соответственно.

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Детройт 115:99 (31:30, 32:31, 30:17, 22:21)
Дата проведения
5 ноября, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Статистика

Бруклин – Новый Орлеан 135:125 (33:27, 34:23, 37:48, 31:27)
Дата проведения
5 ноября, 03.30, «Barclays Center»
Онлайн матча Статистика

Миннесота – Милуоки 57:64 (2 четверть)
Дата проведения
5 ноября, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча Превью

Мемфис – Хьюстон 89:101 (4 четверть)
Дата проведения
5 ноября, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча Превью

Финикс – Филадельфия 55:61 (2 четверть)
Дата проведения
5 ноября, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
Онлайн матча Превью

Голден Стэйт – Портленд
Дата проведения
5 ноября, 06.30, «Chase Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

«Финикс» выглядит как команда плей-офф, и это не шутка

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
 
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