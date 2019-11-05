Валерий Петрович: «Когда прочел интервью, подумал, что Чепа под кайфом»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший инспектор судей АБФФ Валерий Петрович поделился мнением о недавнем интервью директора департамента судейства Андрея Чепы.

– Решение по Шимусику будет принимать департамент судейства и инспектирования, во главе которого стоит Андрей Чепа. Его интервью наделало много шума.

– Когда прочел интервью, подумал, что Чепа под кайфом. Обменялся мнением с так называемыми «подписантами». Затем начали звонить инспекторы, которые закончили карьеру, спрашивали, что у нас творится. Я им отвечал: «Вы читали мои предыдущие интервью?» «Да, читали, ты всю правду сказал». «А сейчас давайте вернемся к интервью Чепы». Я был просто шокирован. Насколько можно все извратить, быть непрофессионалом в своих ответах на грамотные вопросы. Думаю, что перед публикацией интервью читали Вергейчик, Базанов – значит, это позиция руководства АБФФ. Если не читали? Значит, такого работника [Чепы] не должно быть в штате АБФФ.

Да, он в интервью говорил и правильные вещи, но ты – директор департамента судейства и инспектирования, занимаешь серьезную должность, о которой, как он говорил, долго мечтал. Домечтался. Я, может, тоже мечтаю быть премьер-министром. Допустим, что меня назначили. Вы представляете, что будет со страной через полгода? Каждый должен сопоставлять свои возможности и понимание того, что ты можешь сделать. Я уже говорил, что не может возглавлять такой департамент человек, который сам никогда свистка в зубах не держал. Два раза махнул флажком, а в остальном смотрел телевизор. Чепа думал, что все будет идти по накатанной. Нет. Судьями и инспекторами, которые у тебя в подчинении, нужно управлять, ты должен быть руководителем.

Надеюсь, скандал после матча в Бресте будет последним в нынешнем сезоне. Хотя если в верху таблицы практически все решено, в низу идет борьба за выживание. Там напряженная ситуация.

Возвращаясь к интервью Чепы, я сделал пару пометок. Он говорил, что является официальным лицом и не имеет права публично высказываться по судейским решениям, конвенция не разрешает. Сразу возникает вопрос: а где же вы были в начале своей карьеры начальника, почему в передачи «Судите с нами» давали комментарии, делали разборы? Мы называли Чепу «человек с листочком». Он садился, читал, объяснял эпизоды. А сейчас уже нельзя такое делать?

Дальше он говорит, что программа вредная и неинтересная, он ею не занимается. Подсунули Володю Кузьмина, который все комментирует. И, судя по словам Чепы, делается это без его ведома. То есть выходит, что Кузьмин говорит вещи, о которых не знает директор департамента? Это вызывает массу вопросов.

Самое страшное в интервью для меня было то, когда Чепа говорил об игроке сборной, который с семи метров бьет не по воротам, а в обратную сторону. Ты можешь такое представить?

– Может, он несколько утрировал?

– Может. Поэтому и хотел спросить: Чепа что, под кайфом? Потом он говорит, что игроки не могут отдать передачу на четыре метра. Какая ситуация складывается? Говорить такое об игроках сборной, когда у нас есть реальные шансы на чемпионат Европы. Какое моральное право ты имеешь учить кого-то? Ты что, футболистом был? Не футболист, не судья, а дает всем советы. А потом начинает говорить, как у нас юношеский футбол развит. Да, в этом плане есть вопросы. Тренерских кадров за рубежом нет? Есть. Витя Гончаренко работает в ЦСКА, Кучук за границей, в Казахстане тренеры. Кадры есть.

Дальше – слова о суперстадионах. Строятся. Какие возможности в стране – такие и стадионы. Но ничего, потихоньку двигаемся. Дальше – по еврокубкам. Забыл, какие команды привозил БАТЭ? Сборная не играет в топ-турнирах. Так если мы о команде в подобном ключе будем высказываться, она туда точно никогда не пробьется. Все что есть – это наше, родное. За это надо радеть.

Чепа сам накручивает. А что надо сделать? Признать свои ошибки, что назначил эту бригаду судей. Признать ошибки арбитров. А он что говорит? Вы все колхозники. Да мы все колхозники, вышли из рабоче-крестьянских семей. И что дальше? Это же оскорбление. И это говорит человек федерации. Значит, таково мнение и руководства АБФФ.

Дальше задается вопрос о том, что Кисляк заходил в судейскую комнату. Чепа ответил, что не знает об этом. Как руководитель департамента не знает? Не доложил ему инспектор Вербицкий? Знает, но врет самым наглым образом. Рассказывает, что снял майку, попер на помощника главного тренера. У нас появился новый Рэмбо, не знаю, какое слово точно подобрать? Повезло, что не было Чепы рядом с Кисляком. И это говорит директор департамента?

Про очки еще: «Пускай защитники «Динамо» купят себе очки». Да, со стороны Кисляка фраза про судей и очки была не очень хорошей. Но и когда я судил, такое мне тоже говорили, о моих помощниках, когда они ошибались.

Еще не понравилось выражение про «голубую кровь» судей. Не понял, к чему это. Интеллигенты? Может, Чепа из аристократов, графов, раз нас всех колхозниками называет?

Дальше он говорил о понятиях чести, достоинства. Если у человека есть честь и достоинство, после такого интервью он должен был прийти к руководству, написать заявление по собственному желанию и никому ничего не рассказывать.

Такое развитие ситуации в судейском корпусе я предвидел, но никогда не думал, что Чепа сможет сделать подобное. Для меня это шок. Да и не только для меня. Это мнение и многих моих коллег-инспекторов, и инспекторов, которые карьеру закончили.

– Чепа – ставленник нынешнего руководства АБФФ?

– Это и плохо. Когда-то Юрий Вергейчик при встрече со мной советовался, что будет, если поставить Дупанова. Я ответил, что, в принципе, это опытный человек, судил чемпионаты мира, Европы, Олимпийские игры. Есть разногласия с человеческой точки зрения, но, как говорится, каждому мил не будешь. А что касается Чепы, я сказал: «Вы что, с ума сошли? Человек два раза махнул флажком и станет директором департамента?» Вергейчик отвечает: «Мы с ним в добрых отношениях».

Вообще, помните, когда началась эпопея с Олегом Чикуном? С ним подписали контракт на полгода, хотя я отговаривал его от такого шага. Предупреждал, что он станет разменной монетой, его выгонят с позором. Так оно и получилось. Нашли моменты, почему-то Щербаков ошибся, инспектор ошибся – Олега уволили. Пришел Чепа, который об этой должности всю жизнь мечтал, – сказал Петрович.

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