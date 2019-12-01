ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Главный тренер тульского «Арсенала»: «Следили за Громыко и Ковалевым. Юрий выделялся в матче с немцами, на фоне белорусов»

02.12.2019 22:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал подписание белорусов Валерия Громыко и Юрия Ковалева, а также рассказал о будущем защитника команды Максима Володько.

– Что касается Володько, то все зависит от него. Будем ли мы доверять ему в дальнейшем. Судьба футболиста в его руках и ногах.

Мы наблюдали за двумя игроками (Громыко и Ковалевым – прим.), они считаются одними из лучших и перспективных белорусских футболистов.

Ковалев – игрок основного состава сборной Беларуси, выполняет большой объем работы, есть скоростная выносливость. Смотрели игру со сборной Германии – он там выделялся. Не на фоне сборной Германии – на фоне белорусов. Добавит вариативности составу, потому что у нас ушли два игрока в «Спартак» перед сезоном, – сказал Черевченко.

Сезон только закончился, а потери «Шахтера» уже впечатляют: команда на пути к серьезной перестройке

8 игроков чемпионата Беларуси, которых уже отправляют в новые клубы. Кажется, их трансферы неминуемы

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал подписание белорусов Валерия Громыко и Юрия Ковалева, а также рассказал о будущем...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Ирина Привалова: «Может быть, если будет принято решение о бойкоте Токио-2020, тогда стоит дать возможность российским спортсменам участвовать в Олимпиаде за Беларусь»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика