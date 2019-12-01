Главный тренер тульского «Арсенала»: «Следили за Громыко и Ковалевым. Юрий выделялся в матче с немцами, на фоне белорусов»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал подписание белорусов Валерия Громыко и Юрия Ковалева, а также рассказал о будущем защитника команды .

– Что касается Володько, то все зависит от него. Будем ли мы доверять ему в дальнейшем. Судьба футболиста в его руках и ногах.

Мы наблюдали за двумя игроками (Громыко и Ковалевым – прим.), они считаются одними из лучших и перспективных белорусских футболистов.

Ковалев – игрок основного состава сборной Беларуси, выполняет большой объем работы, есть скоростная выносливость. Смотрели игру со сборной Германии – он там выделялся. Не на фоне сборной Германии – на фоне белорусов. Добавит вариативности составу, потому что у нас ушли два игрока в перед сезоном, – сказал Черевченко.

Сезон только закончился, а потери «Шахтера» уже впечатляют: команда на пути к серьезной перестройке

8 игроков чемпионата Беларуси, которых уже отправляют в новые клубы. Кажется, их трансферы неминуемы