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Главный тренер тульского «Арсенала»: «Следили за Громыко и Ковалевым. Юрий выделялся в матче с немцами, на фоне белорусов»
02.12.2019 22:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал подписание белорусов Валерия Громыко и Юрия Ковалева, а также рассказал о будущем защитника команды
– Что касается Володько, то все зависит от него. Будем ли мы доверять ему в дальнейшем. Судьба футболиста в его руках и ногах.
Мы наблюдали за двумя игроками (Громыко и Ковалевым – прим.), они считаются одними из лучших и перспективных белорусских футболистов.
Ковалев – игрок основного состава сборной Беларуси, выполняет большой объем работы, есть скоростная выносливость. Смотрели игру со сборной Германии – он там выделялся. Не на фоне сборной Германии – на фоне белорусов. Добавит вариативности составу, потому что у нас ушли два игрока в
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Главный тренер тульского «Арсенала»: «Следили за Громыко и Ковалевым. Юрий выделялся в матче с немцами, на фоне белорусов»
Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал подписание белорусов Валерия Громыко и Юрия Ковалева, а также рассказал о будущем...
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