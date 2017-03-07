﻿ Латвия возведет на границе с Беларусью 2-х метровый забор из металлической и колючей проволоки. 21.by
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Латвия возведет на границе с Беларусью 2-х метровый забор из металлической и колючей проволоки

08.03.2017 19:40 — Новости Мира | Tut.by  
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Забор высотой не менее двух метров и протяженностью несколько десятков километров возведут на латвийско-белорусской границе. Тендер на разработку и осуществление проекта завершится в стране 20 марта. Об этом информационному агентству LETA рассказал начальник Государственной службы пограничной охраны республики Нормундс Гарбарс.


Аналогичные заборы за последнее время возвели на своих границах многие страны Евросоюза. Забор на венгерской границе

«Логично, что мы не будем строить там, где цена составит миллионы евро. Общая длина забора станет известна по завершению подготовительной стадии проекта», — цитирует Гарбарса ТАСС.

Предполагается, что забор высотой не ниже двух метров будут строить с использованием не менее трех вариантов конструкции ограждения, включая металлическую проволоку и колючую проволоку.

Сооружение призвано защитить страну от нелегальных иммигрантов и других нарушителей границы. Возводить его, по словам Гарбараса, начнут не раньше 2018 года.

В связи с миграционным кризисом в ЕС, Европа заинтересована в укреплении границ с Беларусью. Ранее, напомним, сообщалось, что нашей стране выделят 7 миллионов евро на создание миграционных центров в Беларуси.

«Важно отметить, что речь идет только об иностранцах — незаконных мигрантах, задержанных в нашей республике, сирийские либо иные беженцы из ЕС в них размещаться не будут», — пояснили в МВД Беларуси.

 
 
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Забор высотой не менее двух метров и протяженностью несколько десятков километров возведут на латвийско-белорусской границе. Тендер на разработку и...

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