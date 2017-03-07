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Латвия возведет на границе с Беларусью 2-х метровый забор из металлической и колючей проволоки
08.03.2017 19:40 — Новости Мира | Tut.by
Забор высотой не менее двух метров и протяженностью несколько десятков километров возведут на латвийско-белорусской границе. Тендер на разработку и осуществление проекта завершится в стране 20 марта. Об этом информационному агентству
«Логично, что мы не будем строить там, где цена составит миллионы евро. Общая длина забора станет известна по завершению подготовительной стадии проекта», — цитирует Гарбарса
Предполагается, что забор высотой не ниже двух метров будут строить с использованием не менее трех вариантов конструкции ограждения, включая металлическую проволоку и колючую проволоку.
Сооружение призвано защитить страну от нелегальных иммигрантов и других нарушителей границы. Возводить его, по словам Гарбараса, начнут не раньше 2018 года.
В связи с миграционным кризисом в ЕС, Европа заинтересована в укреплении границ с Беларусью. Ранее, напомним, сообщалось, что нашей стране
«Важно отметить, что речь идет только об иностранцах — незаконных мигрантах, задержанных в нашей республике, сирийские либо иные беженцы из ЕС в них размещаться не будут», —
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Забор высотой не менее двух метров и протяженностью несколько десятков километров возведут на латвийско-белорусской границе. Тендер на разработку и...
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