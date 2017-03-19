Рейтинг Дональда Трампа упал до самой низкой точки за все время его президентства и составил 37%. Еще 58% американцев заявили, что не поддерживают политику главы государства.



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Рейтинг президента США Дональда Трампа упал до самой низкой точки за все время, которое он занимает на посту главы государства. Это следует из результатов исследования американской службы опросов общественного мнения Gallup .



Согласно последним данным социологов, деятельность главы государства поддерживают 37% американцев, это на 3 п.п. ниже предыдущего опроса, еще 58% высказались отрицательно. В первый день опроса, который проводился после инаугурации президента, одобряли и не одобряли Трампа равное число респондентов — 45%. Максимального значения показатель одобрения деятельности лидера достигал 25 и 26 января, тогда отметка поднялась до 46%.



Ежедневный опрос Gallup проводился среди 1,5 тыс. американцев, предел статистической погрешности не превышает 3 п.п.



В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп уступал в социологических опросах своему оппоненту, кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон. За несколько дней до выборов, которые состоялись 8 ноября 2016 года, результаты опросов почти сравнялись. Так, 29 октября, когда Клинтон призвала ФБР опубликовать новые данные из ее личной почты, рейтинг Трампа составлял 46,1%, Клинтон - 53,9%.