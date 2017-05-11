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Суд в Лондоне обязал миллиардера из России выплатить жене 586 млн долларов

11.05.2017 22:50 — Новости Мира | Tut.by  
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Высокий суд Лондона обязал российского миллиардера выплатить бывшей супруге 453 млн фунтов стерлингов (586 млн долларов).

Это одна из самых высоких компенсаций по итогам бракоразводного процесса, когда-либо проходившего в суде Соединенного Королевства.

Имена экс-супругов не разглашаются. Известно, что российскому предпринимателю 61 год, он уроженец Кавказа, бывший торговец нефтью и газом. Его бывшей жене 41 год, она родилась в Восточной Европе, после свадьбы занималась домохозяйством.

Во время слушаний судья сообщил, что пара познакомилась и зарегистрировала брак в Москве, а позднее переехала в Британию, в графство Суррей.

По словам судьи, бывшей супруге причитается 41,5% совместно нажитых семейных активов.

Судебным постановлением запрещается идентифицировать имена главных участников бракоразводного процесса.

Бывшим супругам предоставлено бессрочное разрешение на пребывание в Британии, где они прожили в течение нескольких лет.

«Особый вклад»

В суде стало известно. что примерно пять лет назад бизнесмен продал акции российской компании за 1,3 млрд долларов.

Затем он купил двоим сыновьям по квартире в одном из престижных районов Лондона — одну за 29 млн фунтов (37,5 млн долларов), другую за 7 млн фунтов (9 млн долларов).

В ходе слушаний бизнесмен утверждал, что он внес «особый вклад» в семейный достаток, и что был богат еще до того, как они поженились.

В свою очередь его бывшая жена утверждала, что совместно они нажили чуть более 1 млрд фунтов.

В итоге судья пришел к выводу, что супруги внесли «равный вклад в семейное благосостояние».

Он также сообщил, что миллиардер неожиданно и по непонятным причинам решил больше не оспаривать требования бывшей супруги.

На оглашение судебного решения не явилась ни одна из сторон.

 
 
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Это одна из самых высоких компенсаций по итогам бракоразводного процесса, когда-либо проходившего в суде Соединенного Королевства.

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