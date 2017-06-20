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Израиль начал строить первое за 25 лет поселение на Западном берегу Иордана
20.06.2017 23:05 — Новости Мира | Tut.by
Израиль начал работы по строительству первого за четверть века нового поселения на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Поселение создается взамен снесенного в начале февраля этого года незаконного поселенческого форпоста Амона, признанного самостроем Высшим судом справедливости Израиля. Кабинет безопасности Израиля 30 марта одобрил строительство нового поселения, которое расположится к северу от крупного палестинского города Наблус и получит название Амихай. Оно станет первым новым израильским населенным пунктом, возведенным на палестинских землях с момента заключения мирных соглашений в Осло в 1993 году.
«Сегодня начались работы, как я и обещал, по строительству нового поселения для жителей Амоны», —
«Для меня честь стать главой правительства, строящим новый населенный пункт в Иудее и Самарии (еврейское обозначение Западного берега реки Иордан. — Прим. ТАСС), чего не происходило в течение десятилетий», — отметил Нетаньяху. По его словам, «не было и не будет правительства лучше для поселенческого движения, чем нынешнее правительство».
В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334, требующую от еврейского государства прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских землях. Израиль тогда же заявил, что не будет выполнять положения документа.
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Это будет первое новое поселение на палестинских землях с момента заключения мирных соглашений в Осло в 1993 году.
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