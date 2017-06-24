В британском Ньюкасле машина въехала в толпу празднующих Ураза-байрам

Автомобиль врезался в группу людей возле мечети в городе Ньюкасл-апон-Тайн на северо-востоке Англии. Об этом сообщила в своем Twitter газета The Daily Mail.

"Автомобиль проехал сквозь группу людей, собравшихся на религиозный праздник возле мечети Ньюкасла", - говорится в сообщении.

"Полиция ведет расследование с целью выяснить, что именно произошло, но на данный момент мы не считаем, что это инцидент, связанный с терроризмом", - говорится в коммюнике, распространенном полицией графства Нортумберленд. "Полиция задержала 42-летнюю женщину, которая в настоящий момент находится в отделении полиции", - отмечается в коммюнике.

Как сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на информацию службы скорой помощи графства Нортумберленд, в больницу "Ройал Виктория" доставлены шесть человек, включая троих детей.

Газета The Daily Mail информирует, что инцидент произошел после того, как люди покинули городскую мечеть, где они отмечали мусульманский праздник Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), знаменующий завершение месяца поста Рамадан.

Произошедшее в Ньюкасле-апон-Тайне немедленно привлекло к себе пристальное внимание и вызвало опасение, что речь может идти о теракте, учитывая, что за последние три месяца в Великобритании произошло четыре нападения террористов. Последний теракт был совершен 19 июня, когда 47-летний Даррен Джон Осборн из Кардиффа намеренно въехал в толпу мусульман у лондонской мечети на северо-востоке Лондоне. В результате этого инцидента один человек погиб и 10 пострадали.