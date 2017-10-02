Европарламент проведет дебаты о референдуме в Каталонии

Европарламент в рамках пленарной сессии в Страсбурге проведет в среду, 4 октября, дебаты о референдуме в Каталонии. Такое решение приняли большинство евродепутатов, сообщает EUobserver.



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Изначально эту инициативу на рассмотрение парламента, как замечает издание, вынесли представители группы Европейских объ­е­ди­нен­ных ле­вых / Ле­во-зеленых Севера (GUE/NGL). Позже их поддержали члены либеральной, социалистической и правоцентристкой групп Европарламента. В ходе дебатов они надеются обсудить «насилие во время референдума о независимости» Каталонии, который состоялся 1 октября, замечает EUobserver.

Обсуждение на своей странице в Twitter также анонсировал председатель Европарламента Антонио Таяни. «Я поговорил с [председателем правительства Испании] Мариано Рахоем», — отметил он, добавив, что теперь «Конституцию, верховенство закона и основные права в Испании в свете событий в Каталонии» обсудят евродепутаты.

2 октября провести дебаты ​на пленарном заседании в Страсбурге в связи с событиями в Каталонии, как замечало издание Politico, также предлагал глава Прогрессивного альянса социалистов и демократов Джанни Питтелла. Изданию он пояснял, что Европарламент, по его мнению, должен призвать все стороны конфликта «сесть и работать вместе для мирного решения [ситуации] в рамках испанской Конституции».​

Ранее глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил , что власти автономии осознали — после референдума о независимости региона «настало время обратиться [для решения ситуации] к посредничеству третьей стороны».​ Какая именно страна или организация могла бы выполнить подобные функции, политик не уточнил, однако отметил важную, по его мнению, роль Евросоюза в разрешении конфликта.

Отсутствие диалога между Каталонией и международными организациями Пучдемон назвал «частью ошибки, которая заключается в непризнании политической проблемы» в регионе. «Это действительно происходит, и чем позже признать эту реальность, тем будет хуже», — утверждает он.

Референдум о независимости Каталонии, несмотря на активное сопротивление Мадрида и действия испанских сил правопорядка, состоялся 1 октября . В результате столкновений сторонников референдума и представителей правоохранительных органов Испании пострадали по меньшей мере 893 человека.

В голосовании, по данным представителя каталонских властей Жорди Турула, приняли участие 50% имеющих право голоса жителей региона. Всего в Каталонии проживают 7,5 млн человек, общее число избирателей местные власти оценивали в 5,3 млн человек.

Согласно предварительным результатам референдума, уточнили позже в Барселоне, 90% проголосовавших высказались за выход автономии из состава Испании, против — 7,8%. 2,2% бланков оказались незаполненными или поврежденными. Мадрид итоги референдума не признал. Мариано Рахой, в частности, назвал голосование «провальным», так как, по его информации, большинство каталонцев референдум проигнорировали.