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«Их нужно посадить». Навальный опубликовал записи разговоров связанных с Дерипаской людей о Насте Рыбке
21.01.2019 21:59 — Новости Мира | Tut.by
Политик Алексей Навальный
— Мы такое обычно игнорируем. Во-первых, ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) почти всегда работает только по открытым источникам. Во-вторых, иди и докажи, что это Дерипаска говорит (хотя голос очень похож), — поясняет Навальный.
А вспомнили об анонимном послании, по его словам, после задержания Насти Рыбки в Шереметьево. Подлинность записей, уверен политик, подтверждает тот факт, что Дерипаска через суд потребовал заблокировать доступ к этим файлам на YouTube.
После прослушивания этих записей, пишет Навальный, становится понятным, что «все те незаконные и достаточно ужасные вещи, которые происходят с Настей Рыбкой сейчас, — дело рук лично Олега Дерипаски».
На одной из записей некие Татьяна, Георгий и «иностранный юрист Вильям» обсуждают арест Рыбки и Лесли, интересуются, какое наказание им грозит. Юрист несколько раз повторяет, что максимум — штраф. Однако Георгий озвучивает заинтересованность в том, «чтобы эти люди оставались в тюрьме, а потом суд приговорил бы их к соответствующим тюремным срокам». «Мы понимаем, что решение должно быть основано на каком-то принципе, и принцип этот — то, что их нужно посадить», — говорит Георгий. Как утверждает Навальный, Татьяна — это генеральный секретарь российского отделения «Международной торговой палаты» (ICC Russia) Татьяна Монэгэн. Георгий — член совета директоров компании «Базовый элемент» Георгий Оганов (оба — из близкого окружения Дерипаски)
Вторая запись — разговор уже Олега Дерипаски («Голос — точно его, сверили по миллиону других записей», — пишет Навальный) с неким Игорем/Евгением. Мужчины обсуждают, как выразился Навальный, «личные отношения» с Рыбкой. Дерипаска отчитывает собеседника за то, что тот «что-то наговорил по пьяни», а «Настя это опубликовала».
Благодаря этой фразе, пишет Навальный, им удалось «вычислить», что таинственный Игорь/Евгений — это Агарков Евгений Анатольевич, на которого «оформлена целая куча активов Дерипаски. Например, „Ингосстрах“ и агрофирма Дерипаски в Усть-Лабинске».
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«Их нужно посадить». Навальный опубликовал записи разговоров связанных с Дерипаской людей о Насте Рыбке
Политик Алексей Навальный опубликовал записи прослушки телефонных разговоров, как он утверждает, бизнесмена Олега Дерипаски и людей из его окружения.
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