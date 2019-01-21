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«Их нужно посадить». Навальный опубликовал записи разговоров связанных с Дерипаской людей о Насте Рыбке

21.01.2019 21:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Политик Алексей Навальный опубликовал записи прослушки телефонных разговоров, как он утверждает, бизнесмена Олега Дерипаски и людей из его окружения. Ссылки на размещенные на YouTube записи, пишет политик, они «получили пару месяцев назад», но не сразу на них обратили внимание.


Фото: Reuters

— Мы такое обычно игнорируем. Во-первых, ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) почти всегда работает только по открытым источникам. Во-вторых, иди и докажи, что это Дерипаска говорит (хотя голос очень похож), — поясняет Навальный.

А вспомнили об анонимном послании, по его словам, после задержания Насти Рыбки в Шереметьево. Подлинность записей, уверен политик, подтверждает тот факт, что Дерипаска через суд потребовал заблокировать доступ к этим файлам на YouTube.

После прослушивания этих записей, пишет Навальный, становится понятным, что «все те незаконные и достаточно ужасные вещи, которые происходят с Настей Рыбкой сейчас, — дело рук лично Олега Дерипаски».

На одной из записей некие Татьяна, Георгий и «иностранный юрист Вильям» обсуждают арест Рыбки и Лесли, интересуются, какое наказание им грозит. Юрист несколько раз повторяет, что максимум — штраф. Однако Георгий озвучивает заинтересованность в том, «чтобы эти люди оставались в тюрьме, а потом суд приговорил бы их к соответствующим тюремным срокам». «Мы понимаем, что решение должно быть основано на каком-то принципе, и принцип этот — то, что их нужно посадить», — говорит Георгий. Как утверждает Навальный, Татьяна — это генеральный секретарь российского отделения «Международной торговой палаты» (ICC Russia) Татьяна Монэгэн. Георгий — член совета директоров компании «Базовый элемент» Георгий Оганов (оба — из близкого окружения Дерипаски)

Вторая запись — разговор уже Олега Дерипаски («Голос — точно его, сверили по миллиону других записей», — пишет Навальный) с неким Игорем/Евгением. Мужчины обсуждают, как выразился Навальный, «личные отношения» с Рыбкой. Дерипаска отчитывает собеседника за то, что тот «что-то наговорил по пьяни», а «Настя это опубликовала».

Благодаря этой фразе, пишет Навальный, им удалось «вычислить», что таинственный Игорь/Евгений — это Агарков Евгений Анатольевич, на которого «оформлена целая куча активов Дерипаски. Например, „Ингосстрах“ и агрофирма Дерипаски в Усть-Лабинске».

Напомним, известность Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) получила после опубликованного ФБК расследования о Дерипаске и девушке-бобруйчанке из «индустрии эскортных услуг».

Девушку, а также еще одного уроженца Беларуси Алекса Лесли и еще несколько человек задержали в Таиланде в феврале 2018 года за проведение нелегального секс-тренинга. Тогда Рыбка заявила, что обладает 16-часовой аудиозаписью, на которой люди, имена которых она отказалась назвать, обсуждают детали вмешательства России в выборный процесс в США, и попросила у Вашингтона убежище.

Позже она заявила, что передумала делиться с США этой информацией и отдаст эти записи только Дерипаске.

15 января суд их приговорил к условному сроку. До начала суда они провели в следственной тюрьме 9 месяцев.

17 января их депортировали в Россию. По прилете в Шереметьево Рыбка, Лесли и еще двое были задержаны по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 240 УК РФ (Вовлечение в занятие проституцией). Санкции по этой статье предусматривают до шести лет лишения свободы.

19 января Нагатинский районный суд Москвы на 72 часа продлил задержание белоруски Анастасии Вашукевич и Александра Кириллова (Алекса Лесли). Избрание меры пресечения отложили.

В суде Анастасия Вашукевич попросила прощения у предпринимателя Олега Дерипаски и первого замглавы аппарата правительства Российской Федерации Сергея Приходько.

 
 
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Политик Алексей Навальный опубликовал записи прослушки телефонных разговоров, как он утверждает, бизнесмена Олега Дерипаски и людей из его окружения.
 
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