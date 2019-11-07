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МВФ: Мировой долг достиг рекордного показателя - ситуация угрожает экономической стабильности

07.11.2019 23:20 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мировой долг — государственный и частный — достиг рекордного показателя $ 188 трлн, что составляет 230% мирового ВВП, сообщила в ходе выступления на конференции имени Жака Полака директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

По ее словам, две трети всей задолженности лежит на частном секторе. Таких цифр планета не видела со Второй мировой войны. Государственный долг при этом достиг максимума с 1980-х годов.

Георгиева признала, что идея брать деньги сейчас, а возвращать их потом уходит корнями в далекое прошлое. Еще в древнем мире люди брали в долг на приобретение семян, а долг возвращали после сбора урожая. «Вот и сейчас банки и кредиторы продолжают играть важную роль в посадке семян для будущего процветания», — сказала директор-распорядитель МВФ.

При этом она добавила, что история знала и негативные стороны дачи денег в долг, когда ничем не подкрепленный кредитный бум приводил к мировому финансовому кризису. И нынешний объем долга, по словам Георгиевой, как раз угрожает экономической стабильности. «Из-за высокого долгового бремени многие правительства, компании и семьи становятся очень уязвимыми в случае резкого ухудшения финансовой ситуации», — отметила она. Среди потенциальных современных угроз Георгиева назвала торговые войны, неопределенную ситуацию с Brexit, а также геополитические риски.

Чтобы избежать проблем, Георгиева предложила более аккуратно относиться к заимствованиям, делая большую ставку на инвестиции. По ее словам, долговая практика должна быть максимально открытой и контролироваться государственными органами.

«Наша совместная задача — помочь государствам правильно посадить семена, чтобы будущие поколения могли собрать богатый урожай», — сказала Георгиева.

 
 
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Две трети всей задолженности лежит на частном секторе. Таких цифр планета не видела со Второй мировой войны. Государственный долг при этом достиг максимума с 1980-х...
 
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