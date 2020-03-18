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Эмма Стоун отложила свадьбу. Догадываетесь почему?

18.03.2020 11:25 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вслед за Кэти Перри и Орландо Блумом, которые были вынуждены перенести свадьбу из-за распространившегося по миру коронавируса, свое бракосочетание отложила и Эмма Стоун. Как сообщают западные СМИ, выйти замуж за своего 34-летнего жениха Дэйва Маккери 31-летняя актриса должна была в эти выходные в Лос-Анджелесе, однако праздничная церемония не состоялась. Новую дату свадьбы Эмма и Дэйв пока не назначили, пишет spletnik.

О помолвке актриса и режиссер шоу Saturday Night Live объявили в конце прошлого года после двух лет романа. В инстаграме Маккери опубликовал снимок с возлюбленной, на котором она продемонстрировала подаренное им помолвочное кольцо.

Фото из Instagram актрисы

Собиралась ли пара устраивать пышное торжество и где именно оно должно было состояться, неизвестно, однако президент США Дональд Трамп на днях выступил с рекомендацией не проводить мероприятия с численностью участников более 10 человек. Так что, скорее всего, одной лишь официальной росписью пара ограничиваться не планировала.

Если ситуация с эпидемией не изменится, то, похоже, еще не одна звездная пара объявит об отмене своей свадьбы в этом году, а громких торжеств запланировано немало. Так, например, пока под вопросом и бракосочетание Натальи Водяновой и Антуана Арно, которые должны пожениться этим летом во Франции.

 
 
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31-летняя актриса должна была выйти замуж в эти выходные
 
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