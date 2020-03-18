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Лекарство, которым можно самостоятельно лечить коронавирус, назвали в ВОЗ

18.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Лекарство, которым можно самостоятельно лечить коронавирус, назвали в ВОЗ

Людям, которые заразились коронавирусом, следует избегать некоторых лекарств, при этом лечить COVID-19 можно парацетамолом, заявил пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер.

Дело в том, что газета Daily Mail сообщила о том, что пациентам с коронавирусом не стоит принимать противовоспалительное средство ибупрофен. Издание рассказало о случае, когда у четырёхлетней девочки, заражённой коронавирусом, после приёма ибупрофена симптомы лишь усугубились: температура подскочила, кашель стал сильнее, малышка едва не задохнулась. В связи с этим британский Минздрав предупредил соотечественников с симптомами коронавируса, что лучше не принимать ибупрофен.

Тем временем в ВОЗ отметили, что ибупрофен можно принимать по назначению врача, если это лекарство необходимо по медицинским показателям.

«Не было опубликовано новых свидетельств того, что ибупрофен повышает риск смертности. Недостаточно исследований, и эксперты пока изучают данные. Пока же мы рекомендуем предпочесть парацетамол и не использовать ибупрофен в качестве самолечения», – сказал Кристиан Линдмайер, его цитирует РИА Новости.

 
 
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Людям, которые заразились коронавирусом, следует избегать некоторых лекарств, при этом лечить COVID-19 можно парацетамолом, заявил...
 
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