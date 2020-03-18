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Парад пока не отменили. 2 тысячи солдат прибыли в Минск для подготовки к шествию
18.03.2020 11:31 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В связи с обострением ситуации с коронавирусом в Беларуси
В этом году отмечается 75-летие Победы в Великой отечественной войне. На 9 мая запланирован военный парад. Несмотря на
В Минобороны пояснили, что в Минск уже прибыло более 2 тысяч военнослужащих для пешей колонны, и они приступили к тренировкам.
— Вооруженные силы — масштабный организм. Конечно, если будут приняты какие-либо изменения по организации боевой подготовки, отмене сборов, тренировкам, учению, призыву, подготовке к параду, мы об этом сообщим, но пока все идет в штатном режиме, — пояснила официальный представитель Минобороны Наталья Гаврусик. — Воинский коллектив относительно изолирован: на территорию воинской части не приходят посторонние люди, здоровье военнослужащих прозрачно для медиков, которые работают в каждой части. Риски в воинском коллективе сведены к минимуму, и это пока позволяет нам не отказываться от планов. Но конечно, решение будет приниматься по ситуации. Все рекомендации Минздрава мы выполняем.
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В Минобороны говорят, что пока мероприятия не переносили и не отменяли, в том числе по призыву.
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