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Парад пока не отменили. 2 тысячи солдат прибыли в Минск для подготовки к шествию

18.03.2020 11:31 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В связи с обострением ситуации с коронавирусом в Беларуси отменяют или переносят некоторые мероприятия, пожилым людям рекомендуют воздержаться от посещения общественных мест. Скажется ли эпидемия на армии? В Министерстве обороны TUT.BY сообщают, что пока мероприятия не переносили и не отменяли, в том числе по призыву и подготовке к военному параду. «Риски в воинском коллективе сведены к минимуму», — подчеркнули в ведомстве.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В этом году отмечается 75-летие Победы в Великой отечественной войне. На 9 мая запланирован военный парад. Несмотря на вспышку коронавируса, отменять его не планируют, по крайней мере пока.

В Минобороны пояснили, что в Минск уже прибыло более 2 тысяч военнослужащих для пешей колонны, и они приступили к тренировкам.

— Вооруженные силы — масштабный организм. Конечно, если будут приняты какие-либо изменения по организации боевой подготовки, отмене сборов, тренировкам, учению, призыву, подготовке к параду, мы об этом сообщим, но пока все идет в штатном режиме, — пояснила официальный представитель Минобороны Наталья Гаврусик. — Воинский коллектив относительно изолирован: на территорию воинской части не приходят посторонние люди, здоровье военнослужащих прозрачно для медиков, которые работают в каждой части. Риски в воинском коллективе сведены к минимуму, и это пока позволяет нам не отказываться от планов. Но конечно, решение будет приниматься по ситуации. Все рекомендации Минздрава мы выполняем.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минобороны говорят, что пока мероприятия не переносили и не отменяли, в том числе по призыву.
 
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