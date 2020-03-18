ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Алексей Шевченко: «В мире остановилось все. Кроме плей-офф чемпионата Беларуси. То есть нормального хоккея не осталось»

18.03.2020 12:40 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Российский журналист Алексей Шевченко высказался об отмене хоккейных турниров из-за коронавируса.

«Во вторник в мире остановилось все. Кроме плей-офф чемпионата Беларуси. То есть нормального хоккея не осталось. Накануне в ВХЛ долго совещались, что делать с турниром. Приняли решение остановить соревнование до 24 марта. Во вторник состоялись последние два матча, и теперь неделю хоккея не будет. В офисе оптимистично предполагают, что через неделю что-то изменится. Но календарь все равно придется ужимать. Последняя игра плей-офф, если б состоялся седьмой матч, запланирована на 30-е апреля.

Накрылись и планы КХЛ по поводу некоего соревнования для шести команд, которые остались в турнире после ухода «Барыса» и «Йокерита». Лига моментально и, кажется, с облегчением продлила каникулы до 10 апреля. Но при этом, все равно не прекратила турнир, хотя это было бы и логично.

Страшный удар нанесли по мировому хоккею в середине дня — на сайте ФХР появилось сообщение, что отменены матчи «Еврочелленджа». И, наконец, точно не будет чемпионата мира. Чтобы отменить его официально с публикацией на сайте ИИХФ, нужно решить вопросы с властями и страховым компаниями. Но вывод простой — сдавайте билеты в Цюрих», – сказал Шевченко в эфире YouTube-канала «СЭ».

Париматч-Экстралига: новости

Париматч-Экстралига: статистика

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский журналист Алексей Шевченко высказался об отмене хоккейных турниров из-за коронавируса.
 
Новости дня
Новости
 
Короновирус отменил авиарейсы: посмотрите, как за последние месяцы изменилось небо в разных частях света
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

17.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика