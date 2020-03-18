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Алексей Шевченко: «В мире остановилось все. Кроме плей-офф чемпионата Беларуси. То есть нормального хоккея не осталось»
18.03.2020 12:40 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Российский журналист
«Во вторник в мире остановилось все. Кроме плей-офф чемпионата Беларуси. То есть нормального хоккея не осталось. Накануне в
Накрылись и планы
Страшный удар нанесли по мировому хоккею в середине дня — на сайте ФХР появилось сообщение, что отменены матчи «Еврочелленджа». И, наконец, точно не будет чемпионата мира. Чтобы отменить его официально с публикацией на сайте ИИХФ, нужно решить вопросы с властями и страховым компаниями. Но вывод простой — сдавайте билеты в Цюрих», – сказал Шевченко в эфире
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Алексей Шевченко: «В мире остановилось все. Кроме плей-офф чемпионата Беларуси. То есть нормального хоккея не осталось»
Российский журналист Алексей Шевченко высказался об отмене хоккейных турниров из-за коронавируса.
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