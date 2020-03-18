Алексей Шевченко: «В мире остановилось все. Кроме плей-офф чемпионата Беларуси. То есть нормального хоккея не осталось»

Источник материала: Tribuna.com

Российский журналист высказался об отмене хоккейных турниров из-за коронавируса.

«Во вторник в мире остановилось все. Кроме плей-офф чемпионата Беларуси. То есть нормального хоккея не осталось. Накануне в долго совещались, что делать с турниром. Приняли решение остановить соревнование до 24 марта. Во вторник состоялись последние два матча, и теперь неделю хоккея не будет. В офисе оптимистично предполагают, что через неделю что-то изменится. Но календарь все равно придется ужимать. Последняя игра плей-офф, если б состоялся седьмой матч, запланирована на 30-е апреля.

Накрылись и планы по поводу некоего соревнования для шести команд, которые остались в турнире после ухода «Барыса» и . Лига моментально и, кажется, с облегчением продлила каникулы до 10 апреля. Но при этом, все равно не прекратила турнир, хотя это было бы и логично.

Страшный удар нанесли по мировому хоккею в середине дня — на сайте ФХР появилось сообщение, что отменены матчи «Еврочелленджа». И, наконец, точно не будет чемпионата мира. Чтобы отменить его официально с публикацией на сайте ИИХФ, нужно решить вопросы с властями и страховым компаниями. Но вывод простой — сдавайте билеты в Цюрих», – сказал Шевченко в эфире YouTube-канала «СЭ» .

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