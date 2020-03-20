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Из-за коронавируса впервые в истории закрылись две главные святыни ислама в Мекке и Медине

20.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Из-за коронавируса впервые в истории закрылись две главные святыни ислама в Мекке и Медине

Две главные святыни ислама — Большая (Заповедная) мечеть в Мекке и Мечеть пророка в Медине — впервые в истории закрыты для посещения из-за ситуации с распространением коронавируса, передает Al Arabiya.

Из-за коронавируса впервые в истории закрылись две главные святыни ислама в Мекке и Медине

Запрет вступает в силу с 20 марта, сообщил официальный представитель Главного управления по делам двух мечетей Хани бен Хосни Хейдар, и продлится до нормализации эпидемической ситуации.

Ранее — 17 марта — массовые молитвы в Саудовской Аравии были запрещены во всех мечетях за исключением двух главных исламских святынь, пишет ТАСС. Теперь закрываются и они.

Из-за коронавируса впервые в истории закрылись две главные святыни ислама в Мекке и Медине

Существующая большая мечеть в Мекке, во внутреннем дворе которой находится главная святыня мусульман Кааба, известна с 1570 года, однако постройку первой мечети около Каабы относят еще к 638 году. После последней реконструкции она может вмещать на территории комплекса более 1 млн человек. 

Из-за коронавируса впервые в истории закрылись две главные святыни ислама в Мекке и Медине

Мечеть пророка в Медине была заложена еще при жизни Мухаммеда.

В Саудовской Аравии с начала вспышки коронавируса зарегистрировано 274 инфицированных.

Из-за коронавируса впервые в истории закрылись две главные святыни ислама в Мекке и Медине

В стране отменены все массовые мероприятия, с 15 марта на две недели приостановлено авиасообщение.

 
 
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Две главные святыни ислама — Большая (Заповедная) мечеть в Мекке и Мечеть пророка в Медине — впервые в истории закрыты для...
 
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