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За три недели в Беларуси зафиксировано 69 случаев коронавируса, 15 пациентов уже здоровы
20.03.2020 09:16 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По состоянию на 9.00 утра 20 марта с выздоровлением выписано 15 пациентов,
На данный момент под медицинским наблюдением находятся 42 пациента с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни. Имеют клинические признаки инфекции COVID-19, т.е. по сути являются больными, 12 пациентов, сообщает ведомство.
Всего, по данным на 20 марта, в стране было зафиксировано 69 случаев коронавируса. С момента выявления
Всего, начиная с конца января, более 19 тысяч человек обследованы на инфекцию COVID-19.
Два дня назад, 18 марта, Минздрав
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На данный момент под медицинским наблюдением находятся 42 пациента с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни. Имеют...
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