За три недели в Беларуси зафиксировано 69 случаев коронавируса, 15 пациентов уже здоровы

Источник материала: Tut.by

По состоянию на 9.00 утра 20 марта с выздоровлением выписано 15 пациентов, сообщает Минздрав.



Иллюстративный снимок. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На данный момент под медицинским наблюдением находятся 42 пациента с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни. Имеют клинические признаки инфекции COVID-19, т.е. по сути являются больными, 12 пациентов, сообщает ведомство.

Всего, по данным на 20 марта, в стране было зафиксировано 69 случаев коронавируса. С момента выявления первого пациента прошло три недели.

Всего, начиная с конца января, более 19 тысяч человек обследованы на инфекцию COVID-19.

Два дня назад, 18 марта, Минздрав сообщал о 51 случае коронавируса. Пятеро пациентов были выписаны, девять имели клинические проявления инфекции, а у 37 симптомов заболевания не было, но результат теста был положительный.