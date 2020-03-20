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«Реал» не уволит Зидана летом, как бы ни закончился сезон
20.03.2020 12:21 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Реала»
Руководство мадридского клуба в связи с паузой, связанной с пандемией коронавируса, было вынуждено досрочно начать планирование на следующий сезон.
Изначально боссы
Однако теперь
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не покинет свой пост ближайшим летом, вне зависимости от того, как будет окончен сезон.
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