Кого убивает коронавирус: просто статистика

В четверг Центр по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) представил первые предварительные данные о том, жители каких возрастов оказались наиболее уязвимы к коронавирусу.





Ранее возрастную структуру заболеваемости и смертности от COVID-2019 публиковали Центры по контролю и профилактике заболеваний Китая и Южной Кореи, а также Высший институт здоровья Италии. Это страны с самыми серьезными на данный момент эпидемиями.





Всего, по оценке Всемирной организации здравоохранения, на 20 марта 2020 года в мире зарегистрировано более 245 000 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, умерло более 10 000 человек, болезнь затронула почти 150 стран.





Кто болеет

Судя по доступным данным, возрастная структура заболеваемости отличается от страны к стране. Если, например, в Италии среди заболевших преобладают пожилые люди (более половины из них — люди старше 60 лет, а средний возраст заболевшего — 63 года), то в США более 50% подтвержденных заразившихся составляют люди в возрасте до 55 лет. А в Южной Корее чаще всего заболевает 20-летняя молодежь.





Судя по китайским и итальянским данным, и среди заболевших, и среди умерших из-за коронавируса преобладают мужчины. В Южной Корее зараженных женщин оказалось гораздо больше зараженных мужчин, но смертность все равно значительно выше среди мужчин.





Кто умирает

Самые высокие риски тяжело заболеть и умереть из-за COVID-19 — у пожилых людей, особенно с серьезными сопутствующими заболеваниями. Например, в Китае около 80% смертей из-за коронавируса пришлось на людей старше 60 лет. В то же время американские исследователи указывают, что более 80% всех зарегистрированных в Поднебесной заболеваний протекали в легкой форме.





В Италии среди 68% умерших из-за COVID-19 имели сопутствующие заболевания: сердечно-сосудистые, респираторные, диабет, иммунодефицит, онкологию, ожирение, заболевания почек и другие.





В отчете по США приводятся данные о 4226 случаях заболевания COVID-19, зарегистрированных с 12 февраля по 16 марта 2020 года. Авторы также указывают, что в Штатах часто болеют пожилые люди, проживающие в учреждениях по уходу за хроническими больными.





На людей старше 65 лет пришлось 31% случаев заболевания и 80% смертей, связанных с коронавирусом. На пожилых людей также приходится 45% всех госпитализаций и более 50% госпитализаций в отделение интенсивной терапии.





Подробная статистика по каждой стране — в галерее.

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