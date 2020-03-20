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Абоненты А1 в роуминге смогут бесплатно звонить на горячие линии диппредставительств

20.03.2020 11:03 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 19 марта абоненты А1 в роуминге могут бесплатно звонить на горячие линии белорусских диппредставительств из-за ситуации с распространяющимся в мире коронавирусом. Об этом заявляется на официальном сайте компании.


«На период действия ограничительных мер, которые предпринимаются различными государствами в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, А1 делает бесплатными звонки на горячие линии белорусских дипломатических представительств для абонентов компании, которые на данный момент находятся в 56 странах мира в роуминге», — заявляют представители А1.

Позже в А1 добавили, что отменяет для своих абонентов тарификацию исходящих вызовов на телефонные номера «горячей линии» Министерства здравоохранения по вопросам инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19.

Полный список стран с номерами дипломатических представительств Беларуси доступен по ссылке. Напомним, что ранее схожие условия ввели в life:) и МТС.

 
 
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