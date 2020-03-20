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Абоненты А1 в роуминге смогут бесплатно звонить на горячие линии диппредставительств
20.03.2020 11:03 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 19 марта абоненты А1 в роуминге могут бесплатно звонить на горячие линии белорусских диппредставительств из-за ситуации с распространяющимся в мире коронавирусом. Об этом
«На период действия ограничительных мер, которые предпринимаются различными государствами в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, А1 делает бесплатными звонки на горячие линии белорусских дипломатических представительств для абонентов компании, которые на данный момент находятся в 56 странах мира в роуминге», — заявляют представители А1.
Позже в А1 добавили, что отменяет для своих абонентов тарификацию исходящих вызовов на телефонные номера «горячей линии» Министерства здравоохранения по вопросам инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19.
Полный список стран с номерами дипломатических представительств Беларуси доступен по
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