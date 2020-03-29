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Игроки и тренер «Ювентуса» отказались от зарплаты на четыре месяца
29.03.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Игроки и главный тренер футбольного клуба «Ювентус» (Турин, Италия) решили отказаться от заработной платы за четыре месяца. Об этом
Финансовые трудности «Ювентуса», связанные с коронавирусом, сподвигли футболистов и тренера отказаться от зарплат. Этот шаг позволит клубу сэкономить в финансовом году €90 млн.
При этом подчеркивается, что стороны будут вести переговоры об увеличении выплат, если соревнования этого сезона возобновятся.
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Игроки и главный тренер футбольного клуба «Ювентус» (Турин, Италия) решили отказаться от заработной платы за четыре месяца. Об этом сообщает официальный сайт...
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