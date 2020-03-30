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Глобальный спрос на нефть может упасть на 20 %

30.03.2020 10:28 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Глобальный спрос на нефть может упасть на 20 %, заявили в Международном энергетическом агентстве, из-за того, что 3 миллиарда человек находятся в изоляции из-за коронавируса. Саудовскую Аравию призывают помочь стабилизировать нефтяные рынки. 

 
 
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Глобальный спрос на нефть может упасть на 20 %, заявили в Международном энергетическом агентстве, из-за того, что 3 миллиарда человек находятся в изоляции из-за...
 
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