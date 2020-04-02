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В Беларуси для медиков начнут печатать средства защиты на 3D-принтерах

02.04.2020 08:34 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси для медиков начнут печатать средства защиты на 3D-принтерах

Белорусские инженеры помогут медикам обезопасить себя от коронавирусной инфекции. Разработчики будут печатать средства защиты на 3D-принтерах, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу местного социального фонда «Добра».

Инженеры разработали модель щитка для 3D-принтера и начали пробное производство. В нескольких столичных больницах медики уже тестируют первые подобные щитки.

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Белорусские инженеры помогут медикам обезопасить себя от коронавирусной инфекции. Разработчики будут печатать средства защиты на 3D-принтерах, пишет БЕЛТА со...
 
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