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Лукашенко озвучил новую статистику по зараженным коронавирусом в Беларуси
03.04.2020 13:36 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию по коронавирусу, отвечая на вопросы журналистов во время рабочей поездки в Смолевичский район. Об этом сообщает телеканал
По последним данным, озвученным президентом, в Беларуси 305 человек находятся на лечении (из них 16 на ИВЛ), 46 человек уже выписаны (сюда же статистика включает умерших).
Итого выходит, что с начала вспышки в Беларуси коронавирус выявлен у 351 человека.
По данным Минздрава
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По последним данным, озвученным президентом, в Беларуси 305 человек находятся на лечении (из них 16 на ИВЛ). Кроме этого, 46 человек уже выписаны.
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