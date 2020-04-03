Лукашенко озвучил новую статистику по зараженным коронавирусом в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию по коронавирусу, отвечая на вопросы журналистов во время рабочей поездки в Смолевичский район. Об этом сообщает телеканал ОНТ .



Фото: Reuters

По последним данным, озвученным президентом, в Беларуси 305 человек находятся на лечении (из них 16 на ИВЛ), 46 человек уже выписаны (сюда же статистика включает умерших).

Итого выходит, что с начала вспышки в Беларуси коронавирус выявлен у 351 человека.

По данным Минздрава на 2 апреля , в Беларуси 300 человек с начала вспышки были инфицированы коронавирусом. Под медицинским наблюдением как контакты 1-го и 2-го уровня находились 9 тысяч 299 человек, почти 2 тыс. — в больницах.