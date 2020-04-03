Лукашенко пригласил в Беларусь ВОЗ, чтобы получить независимую оценку работы медиков

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минздрав Беларуси ждет приезда специалистов из Всемирной организации здравоохранения. Их пригласил в страну президент Александр Лукашенко . Он рассчитывает получить независимую оценку работы республиканских медиков, а также дополнительные рекомендации по борьбе с коронавирусом, сообщает «МИР 24».

«Мы готовы ко всей работе с ними, готовы показать приказы по линии здравоохранения, наши протоколы, наши медпрепараты, как мы их используем, как назначаем. Готовы показать наши планы по перепрофилированию учреждений в зависимости от развития ситуации. В наших клиниках подсчитано количество реанимационных коек, точек кислорода, необходимое количество защитных средств, которое нужно для медработников», – заявила заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь Елена Богдан.

Также Беларусь согласилась принять участие в международных испытаниях ВОЗ. По их итогам будет создан официальный протокол по борьбе с COVID-19. На сегодня в стране зафиксирован 351 случай заражения.