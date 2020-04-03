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Лукашенко пригласил в Беларусь ВОЗ, чтобы получить независимую оценку работы медиков
03.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минздрав Беларуси ждет приезда специалистов из Всемирной организации здравоохранения. Их пригласил в страну
«Мы готовы ко всей работе с ними, готовы показать приказы по линии здравоохранения, наши протоколы, наши медпрепараты, как мы их используем, как назначаем. Готовы показать наши планы по перепрофилированию учреждений в зависимости от развития ситуации. В наших клиниках подсчитано количество реанимационных коек, точек кислорода, необходимое количество защитных средств, которое нужно для медработников», – заявила заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь Елена Богдан.
Также Беларусь согласилась принять участие в международных испытаниях ВОЗ. По их итогам будет создан официальный протокол по борьбе с COVID-19. На сегодня в стране зафиксирован 351 случай заражения.
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Также республика согласилась принять участие в международных испытаниях Всемирной организации здравоохранения.
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