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Лукашенко пригласил в Беларусь ВОЗ, чтобы получить независимую оценку работы медиков

03.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минздрав Беларуси ждет приезда специалистов из Всемирной организации здравоохранения. Их пригласил в страну президент Александр Лукашенко. Он рассчитывает получить независимую оценку работы республиканских медиков, а также дополнительные рекомендации по борьбе с коронавирусом, сообщает «МИР 24».

«Мы готовы ко всей работе с ними, готовы показать приказы по линии здравоохранения, наши протоколы, наши медпрепараты, как мы их используем, как назначаем. Готовы показать наши планы по перепрофилированию учреждений в зависимости от развития ситуации. В наших клиниках подсчитано количество реанимационных коек, точек кислорода, необходимое количество защитных средств, которое нужно для медработников», – заявила заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь Елена Богдан.

Также Беларусь согласилась принять участие в международных испытаниях ВОЗ. По их итогам будет создан официальный протокол по борьбе с COVID-19. На сегодня в стране зафиксирован 351 случай заражения.



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Также республика согласилась принять участие в международных испытаниях Всемирной организации здравоохранения.
 
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