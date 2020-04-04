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Россия оплатит возвращение граждан Беларуси из Дели
04.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Россия оплатит возвращение 107 белорусов на родину самолетом компании «Белавиа», приводит
По его словам, 107 граждан республики не успели вернуться на родину самолетами российских авиаперевозчиков. Причиной этому послужили форс-мажорные обстоятельства во взаимодействии с туроператорами, а также нехватка места.
Россия приняла решение оказать поддержку гражданам братской страны. По словам посла, специальный рейс Минск – Дели – Минск компании «Белавиа» уже оплачен российской стороной. Этим рейсом на родину должны вернуться 107 человек. Вылет из Минска запланирован на 5 апреля на 14 часов по московскому времени. Уже ночью 6 апреля самолет вернется обратно в Минск.
В настоящий момент идет работа по оформлению бесплатных билетов для пассажиров спецрейса, а также по согласованию плана полета с индийскими авиационными властями.
Ранее стало известно о том, что Россия в качестве поддержки
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Специальным рейсом на родину вернутся 107 граждан республики Беларусь, застрявших в Дели из-за коронавируса.
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