Россия оплатит возвращение граждан Беларуси из Дели

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия оплатит возвращение 107 белорусов на родину самолетом компании «Белавиа», приводит ТАСС слова посла РФ в республике Беларусь Дмитрия Мезенцева.

По его словам, 107 граждан республики не успели вернуться на родину самолетами российских авиаперевозчиков. Причиной этому послужили форс-мажорные обстоятельства во взаимодействии с туроператорами, а также нехватка места.

Россия приняла решение оказать поддержку гражданам братской страны. По словам посла, специальный рейс Минск – Дели – Минск компании «Белавиа» уже оплачен российской стороной. Этим рейсом на родину должны вернуться 107 человек. Вылет из Минска запланирован на 5 апреля на 14 часов по московскому времени. Уже ночью 6 апреля самолет вернется обратно в Минск.

В настоящий момент идет работа по оформлению бесплатных билетов для пассажиров спецрейса, а также по согласованию плана полета с индийскими авиационными властями.