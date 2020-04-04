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Минздрав: в прошлом году пневмоний, в том числе в Витебске, было больше, чем сейчас

04.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Минздрав: в прошлом году пневмоний, в том числе в Витебске, было больше, чем сейчас

Пневмоний в Беларуси в прошлом году было больше, чем в этом, сообщает Минздрав. Цифры во время брифинга озвучила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

— Исследования пациентов с пневмониями проводятся очень тщательные — в том числе мы берем сейчас не мазок, а мокроту и промывные воды бронхов. Мы тестируем не только тяжелые пневмонии на COVID-19, но и все пневмонии средней степени тяжести, — говорят в Минздраве.

В стране в течение трех месяцев 2019 года (январь-март) было 20 250 пневмоний, которые лечили в больнице, при этом причиной смерти она стала в 153 случаях.

За три первых месяца 2020 года было 18 032 пациента с пневмониями, которые лечили в больнице, и умерло 128 пациентов.

При этом в Витебской области в стационаре пролечили за январь-март 2019 года 4258 пневмоний, из них летальный исход наступил у 28 человек.

За три месяца этого года в Витебской области пролечено 3608 пневмоний, летальный исход наступил в 23 случаях.

За прошлые сутки в Витебской области поступили 25 человек с подозрением на коронавирус. Из них только у 4 подтвержден диагноз COVID-19.

— Специалисты Минздрава выезжали в Витебский регион, потому что во время ежедневного анализа было выявлено увеличение количества ОРВИ и пневмоний. Группа наших специалистов выехала на место, посетила в Витебске практически все медицинские учреждения, провела консилиумы по всем пациентам, которые были на лечении со средней степенью тяжести и тяжелыми заболеваниями, в том числе не только связанными с COVID-19. Также специалисты провели мониторинг оснащения учреждений здравоохранения защитной одеждой, использования медицинскими работниками всех алгоритмов, которые были разработаны Министерством здравоохранения, проверили условия по разделению потоков для медработников, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с коронавирусом. Министр здравоохранения принял ряд организационных решений: проведение повторной учебы со всеми медработниками по использованию средств индивидуальной защиты. Также принято решение изменить логистику поступления пациентов. Прежде всего это связано с тем, чтобы переориентировать пациентов с пневмониями даже при отсутствии коронавируса в учреждения, где есть условия для возможной кислородотерапии, — сообщила Елена Богдан.

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