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Названа дата завершения отборочных турниров к Олимпийским играм — 2021
04.04.2020 13:24 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Все квалификационные соревнования к Олимпийским играм в Токио завершатся до 29 июня 2021 года.
Об этом сообщается в письме Международного олимпийского комитета (МОК) к национальным комитетам, текст которого приводит Inside the Games.
В письме указано, что полную информацию о датах и местах проведения турниров пока дать нельзя, она будет опубликована после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Олимпийские игры в Токио начнутся 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа. Все спортсмены, завоевавшие путевки на Игры в Токио, сохранят свои олимпийские лицензии, пишет
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Все квалификационные соревнования к Олимпийским играм в Токио завершатся до 29 июня 2021 года.
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