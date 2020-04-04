Названа дата завершения отборочных турниров к Олимпийским играм — 2021

Об этом сообщается в письме Международного олимпийского комитета (МОК) к национальным комитетам, текст которого приводит Inside the Games.













В письме указано, что полную информацию о датах и местах проведения турниров пока дать нельзя, она будет опубликована после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса.



