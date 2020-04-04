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Названа дата завершения отборочных турниров к Олимпийским играм — 2021

04.04.2020 13:24 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Все квалификационные соревнования к Олимпийским играм в Токио завершатся до 29 июня 2021 года.

Об этом сообщается в письме Международного олимпийского комитета (МОК) к национальным комитетам, текст которого приводит Inside the Games.



В письме указано, что полную информацию о датах и местах проведения турниров пока дать нельзя, она будет опубликована после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Олимпийские игры в Токио начнутся 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа. Все спортсмены, завоевавшие путевки на Игры в Токио, сохранят свои олимпийские лицензии, пишет ru.oxu.az
 
 
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Все квалификационные соревнования к Олимпийским играм в Токио завершатся до 29 июня 2021 года.
 
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