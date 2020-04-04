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«Вернулись с работы из Москвы». В Могилевской области зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом
04.04.2020 18:32 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Еще три случая коронавирусной инфекции зарегистрированы в Могилевской области, сообщает ТРК «Могилев» со ссылкой на главного государственного санитарного врача региона Светлану Нечай. Заболевшие — два жителя Кировска и Бобруйска, которые вернулись с работы из Москвы. Один — могилевский врач, который вернулся с учебы в Витебске.
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Всего в Могилевской области на 4 апреля зарегистрированы четыре случая коронавирусной инфекции. Во всех случаях установлены контакты первого уровня, проведены противоэпидемические мероприятия, в том числе — лабораторное тестирование.
Первый случай
Первый случай коронавируса зарегистрирован сегодня, 4 апреля, в Бресте. Его нашли у студентки из Витебска.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Беларуси на 4 апреля было зафиксировано 394 случая инфицирования коронавирусом.
У части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровел 41 человек. Зарегистрированы 5 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.
То есть общее число инфицированных коронавирусом выросло до 440 человек.
Минздрав пока официально сообщал о пяти умерших, у которых был подтвержден
Что известно TUT.BY об умерших пациентах, которые были инфицированы COVID-19, на данный момент:
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«Вернулись с работы из Москвы». В Могилевской области зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом
Еще три случая коронавирусной инфекции зарегистрированы в Могилевской области, сообщает ТРК «Могилев» со ссылкой на главного государственного санитарного...
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