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«Вернулись с работы из Москвы». В Могилевской области зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом

04.04.2020 18:32 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Еще три случая коронавирусной инфекции зарегистрированы в Могилевской области, сообщает ТРК «Могилев» со ссылкой на главного государственного санитарного врача региона Светлану Нечай. Заболевшие — два жителя Кировска и Бобруйска, которые вернулись с работы из Москвы. Один — могилевский врач, который вернулся с учебы в Витебске.

«Вернулись с работы из Москвы». В Могилевской области зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Всего в Могилевской области на 4 апреля зарегистрированы четыре случая коронавирусной инфекции. Во всех случаях установлены контакты первого уровня, проведены противоэпидемические мероприятия, в том числе — лабораторное тестирование.

Первый случай коронавируса в Могилевской области зарегистрировали у жительницы Кричева. 33-летняя женщина была в длительной командировке в Витебске, а когда вернулась — анализ подтвердил у нее коронавирусную инфекцию.

Первый случай коронавируса зарегистрирован сегодня, 4 апреля, в Бресте. Его нашли у студентки из Витебска.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Беларуси на 4 апреля было зафиксировано 394 случая инфицирования коронавирусом.

У части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровел 41 человек. Зарегистрированы 5 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.

То есть общее число инфицированных коронавирусом выросло до 440 человек.

Минздрав пока официально сообщал о пяти умерших, у которых был подтвержден коронавирус.

Что известно TUT.BY об умерших пациентах, которые были инфицированы COVID-19, на данный момент:

  • 30 марта в Витебске умер 75-летний актер Виктор Дашкевич;
  • 30 марта в Витебске умерла 73-летняя пенсионерка Александра Чепик;
  • 1 апреля умерла 70-летняя учительница из Копыльского района Наталья Орлова;
  • 1 апреля умерла 67-летняя Ольга Деревянко из Минска;
  • 2 апреля в Витебске умер 70-летний военный пенсионер Владимир Сидоров;
  • 3 апреля в Минске умер 60-летний Сергей Говор.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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  Еще три случая коронавирусной инфекции зарегистрированы в Могилевской области, сообщает ТРК «Могилев» со ссылкой на главного государственного санитарного...
 
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