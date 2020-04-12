Заболевший COVID-19 Джонсон поблагодарил медиков за спасение своей жизни

Общаясь с друзьями, Джонсон сказал, что «обязан своей жизнью» врачам и медсестрам. Глава британского правительства добавил, что «не знает, как благодарить» медперсонал клиники.





New York Post , в медучреждении политик решает судоку и пересматривает трилогию «Властелин колец». Кроме того, британский премьер пересматривает комедии английского режиссера Брюса Робинсона. По сообщению, в медучреждении политик решает судоку и пересматривает трилогию «Властелин колец». Кроме того, британский премьер пересматривает комедии английского режиссера Брюса Робинсона.





О своем заражении коронавирусом Джонсон сообщил 27 марта. У него была повышенная температура и постоянный кашель. Премьер изолировался дома и продолжал работать. Позже о симптомах COVID-19 заявила и беременная невеста Джонсона Керри Саймондс.





После того, как на протяжении десяти дней у 55-летнего политика сохранялись симптомы заболевания, его госпитализировали. 6 апреля состояние премьера ухудшилось и его перевели в реанимацию. Временно исполнять обязанности главы правительства стал министр иностранных дел страны Доминик Рааб.