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Заболевший COVID-19 Джонсон поблагодарил медиков за спасение своей жизни
12.04.2020 12:52 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который уже неделю находится в больнице с коронавирусом после ухудшения своего состояния, поблагодарил медицинский персонал клиники, пишет
Общаясь с друзьями, Джонсон сказал, что «обязан своей жизнью» врачам и медсестрам. Глава британского правительства добавил, что «не знает, как благодарить» медперсонал клиники.
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О своем заражении коронавирусом Джонсон сообщил 27 марта. У него была повышенная температура и постоянный кашель. Премьер изолировался дома и продолжал работать. Позже о симптомах COVID-19 заявила и беременная невеста Джонсона Керри Саймондс.
После того, как на протяжении десяти дней у 55-летнего политика сохранялись симптомы заболевания, его госпитализировали. 6 апреля состояние премьера ухудшилось и его перевели в реанимацию. Временно исполнять обязанности главы правительства стал министр иностранных дел страны Доминик Рааб.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который уже неделю находится в больнице с коронавирусом после ухудшения своего состояния, поблагодарил медицинский...
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