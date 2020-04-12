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Заболевший COVID-19 Джонсон поблагодарил медиков за спасение своей жизни

12.04.2020 12:52 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который уже неделю находится в больнице с коронавирусом после ухудшения своего состояния, поблагодарил медицинский персонал клиники, пишет РБК со ссылкой на Sky News.

Общаясь с друзьями, Джонсон сказал, что «обязан своей жизнью» врачам и медсестрам. Глава британского правительства добавил, что «не знает, как благодарить» медперсонал клиники.

По сообщению New York Post, в медучреждении политик решает судоку и пересматривает трилогию «Властелин колец». Кроме того, британский премьер пересматривает комедии английского режиссера Брюса Робинсона.

О своем заражении коронавирусом Джонсон сообщил 27 марта. У него была повышенная температура и постоянный кашель. Премьер изолировался дома и продолжал работать. Позже о симптомах COVID-19 заявила и беременная невеста Джонсона Керри Саймондс.

После того, как на протяжении десяти дней у 55-летнего политика сохранялись симптомы заболевания, его госпитализировали. 6 апреля состояние премьера ухудшилось и его перевели в реанимацию. Временно исполнять обязанности главы правительства стал министр иностранных дел страны Доминик Рааб.
 
 
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который уже неделю находится в больнице с коронавирусом после ухудшения своего состояния, поблагодарил медицинский...
 
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