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Минздрав установил нормы единовременной продажи в аптеках некоторых товаров
14.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
До 1 июля в белорусских аптеках
Парацетамол, таблетки 200 мг — норма единовременной реализации 40 таблеток, 500 мг — 40 таблеток.
Арпетол, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг — 40 таблеток, 50 мг — 40 таблеток
Флустоп, капсульт 75 мг — 10 капсул.
Антисептические лекарственные средства, в т. ч. аптечного изготовления — 2 упаковки.
Маска медицинская, повязка — 10 штук.
Перчатки медицинские (перчатки хирургические) — 10 штук (5 пар).
Средство дезинфицирующее для обработки рук (гель, раствор) в упаковке объемом не более 100 мл — 2 упаковки, более 100 мл, но не более 1000 мл — 1 упаковка.
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До 1 июля в белорусских аптеках установлены нормы единовременной реализации некоторых лекарственных средств. Парацетамол, таблетки 200 мг — норма...
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