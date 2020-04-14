Минздрав установил нормы единовременной продажи в аптеках некоторых товаров

Источник материала: Горецкий вестник

До 1 июля в белорусских аптеках установлены нормы единовременной реализации некоторых лекарственных средств.







Парацетамол, таблетки 200 мг — норма единовременной реализации 40 таблеток, 500 мг — 40 таблеток.

Арпетол, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг — 40 таблеток, 50 мг — 40 таблеток

Флустоп, капсульт 75 мг — 10 капсул.

Антисептические лекарственные средства, в т. ч. аптечного изготовления — 2 упаковки.

Маска медицинская, повязка — 10 штук.

Перчатки медицинские (перчатки хирургические) — 10 штук (5 пар).

Средство дезинфицирующее для обработки рук (гель, раствор) в упаковке объемом не более 100 мл — 2 упаковки, более 100 мл, но не более 1000 мл — 1 упаковка.