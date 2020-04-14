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Парад 9 мая: отрицание не решит проблему

14.04.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Наблюдая за подготовкой Парада Победы в Москве и Минске, во-первых, возникает ассоциация с ноябрем 1941, когда он был реально необходим для поднятия боевого духа отступающих войск и, во-вторых вопрос: зачем он прямо сейчас? Ведь можно отрицать наличие или отсутствие проблемы, но она от этого сама собой не разрешится тем более сейчас, когда стало понятно: COVID-19, к сожалению, пришел в РФ и Беларусь, причем в довольно массовом масштабе, а пик пандемии скорее всего, как раз приблизительно на 9 мая и придется.

12 апреля в России диагностировано 2 186 новых случаев коронавируса, а общее количество заразившихся превысило 15 700 человек, причем по мере расширения количества тестируемых на COVID-19, ситуация ухудшается лавинообразно, за счет обнаружения целых «очагов», как правило это поликлиники, больницы и дома престарелых по всей России. Их объединяют два общих фактора: «движение людских масс» помноженное на определенное ограничение свободы перемещения.

Иными словами, режим их работы в целом, по некоторым признакам, похож на армию и места заключения, кстати, думается в них дела с пандемией в реальности еще хуже. Но есть «нюанс» – получить хоть какую-либо информацию от военных или пенитенциарной системы просто невозможно, что, вполне возможно, в последнем случае будет приводить к похожему на недавний «тюремный бунт» в Ангарске, но это места заключения, там, как ни покажется странным «степень свободы» заключенных повыше, чем в армии, в которой будут молчать, все отрицать и готовится с немыслимому в любом цивилизованном обществе – подготовке к массовому мероприятию, коим есть парад, в условиях мировой пандемии.

Сложно сказать, какое именно решение относительно его проведения примут в Кремле, пока варианта два: ни на что не обращаем внимания и проводим или, второй, перенос на более позднюю дату, но, как бы там ни было, преступление в отношении 15 тысяч военнослужащих которые готовятся к нему в Москве без масок или других элементарных средств защиты и без соблюдения необходимой дистанции уже совершено.



Причем, в отсутствии реальных данных, никто не учитывает сколько народа готовятся к 9 мая в регионах, а ведь это миллионы человек, которые из-за желаний руководства России вынуждены находится в «зоне риска» своему здоровью. Информации о регионах пока мало, но видео о том, как проходит подготовка к параду в Москве и Санкт-Петербурге – впечатляет: вернее зафиксированное на них полное несоблюдение элементарных санитарно-эпидемиологических мер.

Как говорится, вы уже определитесь, в конце концов с парадом, ведь введение электронных пропусков для перемещения по Москве прямо доказывает: проблема с эпидемией коронавируса большая, если не критическая тем более, что на следующей неделе – Пасха. Русская православная церковь, как это в последнее время принято во всем российском руководстве «рекомендовала», а не запретила проведение массовых мероприятий. Как прислушались к этому можно посмотреть фотографии из интернета о праздновании Вербного воскресенья – массы людей без масок едиными большими группами целуют иконы. Это – преступление, за которое, кстати, в РФ положен штраф так как наличие хотя бы одного инфицированного приведет к заражению всех остальных.

Пасха у православных 19 апреля, на переход из «заразившегося» в «заболевший» чаще всего требуется 14 дней, – то есть 3 мая, аккурат ко дню Победы мы все, Россия и Беларусь вполне можем получить мощнейший всплеск эпидемии.

По сообщениям из более открытой в плане предоставления информации о ситуации с COVID-19 Украине, у них уже есть проблема: священники болеют, на карантин закрыта одна из главных православных святынь – Киево-Печерская лавра в которой зафиксирован массовый очаг болезни, церквей рангом «поменьше» закрытым по той же причине – достаточно. Я это к чему? Посещение хотя бы одного инфицированного священнослужителя воинской части приведет к тотальной заболеваемости в ней военнослужащих. Проблему можно отрицать сколько угодно, но 12 апреля один из монахов Киево-Печерской Лавры уже умер.

Даже без всего этого ситуация судя по всему будет развиваться по «жесткому» сценарию ведь в российских соцсетях уже пишут, что среди «парадных расчётов» выявлены зараженные коронавирусом, а сотни военнослужащих находятся на самоизоляции. Так же «просачиваются» данные, что министерство обороны РФ в авральном порядке начинает тестирование будущих участников парада, а также меняет выбывших по болезни, причем ситуация столь тяжелая, что в Подмосковье, рядом с местом проживания парадных расчётов, в экстренном порядке разворачивают госпиталь для больных военнослужащих.

Кремль, по крайней мере пока, традиционно идет по пути отрицания проблемы, например, недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что парад Победы, приуроченный к 75-й годовщине окончания «Великой Отечественной войны» пока не переносится. В эфире телепрограммы «Большая игра» на Первом канале он отметил, что на данный момент никаких решений о переносе праздничных мероприятий, и непосредственно переносе парада Победы – нет. Весь ужас ситуации в том, что до сегодняшнего дня не принято никаких решений и относительно переноса «Бессмертного полка» – еще более массового мероприятия.

Россия, как всегда способна удивить, ведь в мировой истории ничего похожего и близко не было, впрочем, проведение массового мероприятия в разгар пандемии в целом перекликается по своим смыслам с «ассиметричными санкциями», лишивших россиян качественных продуктов. Но, в данном случае все значительно хуже, это как бы отсутствие инстинкта самосохранения нации. Именно ее тех самых «простых россиян», поскольку при подготовке и проведении парада «элита» будет надежно защищена так что ее возможные опасности не коснутся, не сомневайтесь.


Знаете, что во всем этом больше всего удивляет и возмущает? Причины парада «доказать всему миру», «геополитический триумф», гипотетическая, но с каждым днем ускользающая возможность приезда хотя бы кого-нибудь из мировых лидеров, дабы пообщаться с ними «с глазу на глаз» в принципе и все. Если рассчитывают, что уровень патриотизма им поднимут для продолжения «борьбы с внешним врагом» так это вряд ли, люди в РФ сейчас немного другим озабочены: как выжить, в прямом и переносном смыслах.
Судя по всему, только по этим причинам сейчас в РФ и продолжается подготовка к параду 9 мая, при этом «на кон» ставится здоровье и жизни его участников и здесь возникает еще один вопрос: это Россия для которой механизмы списания «потерь» и система разнообразных «ихтамнетов» привычное дело, а нам, Беларуси точно все прямо сейчас надо? Может все же стоит понять: отрицанием проблемы ее решить невозможно.
 
Теги: Минск
 
 
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