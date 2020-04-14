Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Японские ученые хотят предоставить медикам других стран чертежи для печати аппаратов ИВЛ Ученые из японского Университета Хиросимы хотят предоставить медикам из других стран чертежи для печати аппаратов ИВЛ на 3D принтере. Как сообщает издание The...

Ученые из японского Университета Хиросимы хотят предоставить медикам из других стран чертежи для печати аппаратов ИВЛ на 3D принтере.Как сообщает издание The Asahi Shimbun, материалы будут предоставляться бесплатно.Перед тем как выложить чертежи для общего пользования, японские ученые планируют создать инструкцию по печати и сборке данного устройства. Это позволит медикам со всего мира самостоятельно собрать аппарат и использовать его для борьбы с коронавирусной инфекцией."Мы сражаемся против сильного врага. Мы хотим спасти жизни, используя силу и мудрость науки", - заявил доцент Университета Хиросимы Томохико Косака.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите