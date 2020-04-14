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Японские ученые хотят предоставить медикам других стран чертежи для печати аппаратов ИВЛ

14.04.2020 09:18 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Ученые из японского Университета Хиросимы хотят предоставить медикам из других стран чертежи для печати аппаратов ИВЛ на 3D принтере. 

Как сообщает издание The Asahi Shimbun, материалы будут предоставляться бесплатно.

Перед тем как выложить чертежи для общего пользования, японские ученые планируют создать инструкцию по печати и сборке данного устройства. Это позволит медикам со всего мира самостоятельно собрать аппарат и использовать его для борьбы с коронавирусной инфекцией.

"Мы сражаемся против сильного врага. Мы хотим спасти жизни, используя силу и мудрость науки", - заявил доцент Университета Хиросимы Томохико Косака.

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Ученые из японского Университета Хиросимы хотят предоставить медикам из других стран чертежи для печати аппаратов ИВЛ на 3D принтере.  Как сообщает издание The...
 
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