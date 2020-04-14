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В Могилевской области запрещают ловить судака

14.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

С целью сохранения популяции судака и создания благоприятных условий для его размножения (в связи с нерестом), в том числе в преднерестовый и посленерестовый периоды, в рыболовных угодьях с 15 апреля (среда) по 30 мая (суббота) устанавливается запрет на лов судака.

 

В Могилевской области запрещают ловить судака

 

— В случае непреднамеренного вылова, рыбу необходимо отпустить. За незаконное изъятие судака в период запрета предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 20 до 50 базовых величин (от 540 до 1350 рублей), возможна также конфискация орудий лова. При этом за каждую особь судака придется возместить причиненный вред по тройной таксе – 18 базовых величин или 486 рублей. Если общая сумма вреда составит более 100 базовых величин, может быть возбуждено уголовное дело, — напомнили специалисты госинспекции охраны животного и растительного мира. – Более того, нахождение в рыболовных угодьях либо на прилегающей к ним территории на расстоянии до 1 километра от береговой линии с рыбой, лов которой в данное время запрещен, без документов, подтверждающих законность владения рыбой, также влечет наложение штрафа.

 


 
Теги: Могилев
 
 
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  С целью сохранения популяции судака и создания благоприятных условий для его размножения (в связи с нерестом), в том числе в преднерестовый и посленерестовый...
 
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