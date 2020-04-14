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Александр Алиев: «Лукашенко ничего не пугает, у человека действительно есть жопа и яйца. Настоящий мужик»

14.04.2020 15:20 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший футболист «Локомотива», «Анжи» и сборной Украины Александр Алиев рассказал о своем отношении к президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Напомним, что чемпионат Беларуси продолжается, несмотря на пандемию коронавируса в мире.

«Сейчас чемпионат Беларуси – номер один в мире, двенадцать стран его транслируют. Вот кенту (Милевскому – Tribuna.com) 35 лет, а на него смотрит весь мир! Раньше я смотрел на него в Лиге чемпионов, а сейчас в чемпионате Беларуси. Рад за него. Ему нечего жаловаться. В данный момент каждый завидует чемпионату Беларуси, потому что люди тренируются и играют.

Батька все правильно сделал! Он правильные слова говорит. В стране есть работа, а те люди, что уезжают в Польшу… Правильно Лукашенко сказал, что нечего туда уезжать! У них же есть рабочие места. Его ничего не пугает, у человека действительно есть жопа и яйца. Видно, что это настоящий мужик», — сказал Алиев.

В Беларуси зарегистрирован 3281 случай COVID-19. 33 человека умерли.

Виталий Щербо: «То, что Беларусь не закрывает границы, не вводит карантин – это немного неправильно. Не понимаю, что делает Лукашенко»

Александр Лукашенко: «Молодцы люди! Ничего не запрещаем, но сказали, что жизнь в ваших руках. Туда, куда человек не хочет идти, он не идет»

Ого! Когда такое было?! На победу бреского «Динамо» дают аж 1.72!

 
 
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Бывший футболист «Локомотива», «Анжи» и сборной Украины Александр Алиев рассказал о своем отношении к президенту Беларуси Александру Лукашенко.
 
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