Александр Алиев: «Лукашенко ничего не пугает, у человека действительно есть жопа и яйца. Настоящий мужик»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший футболист , «Анжи» и сборной Украины Александр Алиев рассказал о своем отношении к президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Напомним, что чемпионат Беларуси продолжается, несмотря на пандемию коронавируса в мире.

«Сейчас чемпионат Беларуси – номер один в мире, двенадцать стран его транслируют. Вот кенту (Милевскому – Tribuna.com) 35 лет, а на него смотрит весь мир! Раньше я смотрел на него в Лиге чемпионов, а сейчас в чемпионате Беларуси. Рад за него. Ему нечего жаловаться. В данный момент каждый завидует чемпионату Беларуси, потому что люди тренируются и играют.

Батька все правильно сделал! Он правильные слова говорит. В стране есть работа, а те люди, что уезжают в Польшу… Правильно Лукашенко сказал, что нечего туда уезжать! У них же есть рабочие места. Его ничего не пугает, у человека действительно есть жопа и яйца. Видно, что это настоящий мужик», — сказал Алиев.

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