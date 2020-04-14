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Александр Алиев: «Лукашенко ничего не пугает, у человека действительно есть жопа и яйца. Настоящий мужик»
14.04.2020 15:20 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший футболист
Напомним, что чемпионат Беларуси продолжается, несмотря на пандемию коронавируса в мире.
«Сейчас чемпионат Беларуси – номер один в мире, двенадцать стран его транслируют. Вот кенту (Милевскому – Tribuna.com) 35 лет, а на него смотрит весь мир! Раньше я смотрел на него в Лиге чемпионов, а сейчас в чемпионате Беларуси. Рад за него. Ему нечего жаловаться. В данный момент каждый завидует чемпионату Беларуси, потому что люди тренируются и играют.
Батька все правильно сделал! Он правильные слова говорит. В стране есть работа, а те люди, что уезжают в Польшу… Правильно Лукашенко сказал, что нечего туда уезжать! У них же есть рабочие места. Его ничего не пугает, у человека действительно есть жопа и яйца. Видно, что это настоящий мужик», — сказал Алиев.
В Беларуси зарегистрирован 3281 случай COVID-19. 33 человека умерли.
Ого! Когда такое было?! На победу бреского «Динамо» дают аж 1.72!
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Александр Алиев: «Лукашенко ничего не пугает, у человека действительно есть жопа и яйца. Настоящий мужик»
Бывший футболист «Локомотива», «Анжи» и сборной Украины Александр Алиев рассказал о своем отношении к президенту Беларуси Александру Лукашенко.
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