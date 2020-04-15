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Любовь Черкашина о коронавирусе: «Не будем забывать, что жизнь обязательно продолжается»

15.04.2020 17:28 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Все будет хорошо! Известные артисты, спортсмены и медики призывают белорусов сплотиться в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важно, чтобы в это непростое время каждый позаботился о себе и своих близких, а также прислушался к рекомендациям врачей.

Любовь Черкашина о коронавирусе: «Не будем забывать, что жизнь обязательно продолжается»

Любовь Черкашина, бронзовый призер Олимпийских игр (художественная гимнастика):  
Сейчас во всем мире очень непростая ситуация. Многих из нас это выбивает из привычного ритма жизни, добавляет определенных сложностей. Но давайте не будем забывать, что жизнь обязательно продолжается. Давайте беречь себя, своих родных и близких. И желаю каждому из вас здоровья. Вместе мы обязательно с этим справимся!  

Любовь Черкашина о коронавирусе: «Не будем забывать, что жизнь обязательно продолжается»

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Новости Беларуси. Все будет хорошо! Известные артисты, спортсмены и медики призывают белорусов сплотиться в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости...
 
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