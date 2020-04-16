В Бресте с подозрением на коронавирус госпитализировали ребенка. Диагноз подтвердился

Источник материала: Виртуальный Брест

Коронавирус подтвердился у ребенка, который поступил в приемное отделение Брестской детской областной больницы, сообщает телекомпания «Буг-ТВ».





Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Ребенок поступил в учреждение здравоохранения с подозрением на коронавирус. До получения результата теста его поместили в бокс приемного отделения.

Когда медики получили положительный результат, 10 апреля, пациента госпитализировали в инфекционное отделение Брестской областной клинической больницы.

«Нами установлены контакты 1-го уровня — это сотрудники, поскольку ребенок один находился в боксе. Все они обследованы. У всех результат отрицательный», — сообщила врач-эпидемиолог Брестской детской областной больницы Мари Иванец.

По данным на 15 апреля, в Беларуси с начала вспышки зафиксировано 3728 случаев коронавируса , умерли 36 человек, сообщает Минздрав в телеграм-канале.