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В Бресте с подозрением на коронавирус госпитализировали ребенка. Диагноз подтвердился
16.04.2020 06:10 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Коронавирус подтвердился у ребенка, который поступил в приемное отделение Брестской детской областной больницы, сообщает телекомпания «Буг-ТВ».
Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Ребенок поступил в учреждение здравоохранения с подозрением на коронавирус. До получения результата теста его поместили в бокс приемного отделения.
Когда медики получили положительный результат, 10 апреля, пациента госпитализировали в инфекционное отделение Брестской областной клинической больницы.
«Нами установлены контакты 1-го уровня — это сотрудники, поскольку ребенок один находился в боксе. Все они обследованы. У всех результат отрицательный», — сообщила врач-эпидемиолог Брестской детской областной больницы Мари Иванец.
По данным на 15 апреля, в Беларуси с начала вспышки зафиксировано 3728 случаев
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Коронавирус подтвердился у ребенка, который поступил в приемное отделение Брестской детской областной больницы, сообщает телекомпания «Буг-ТВ». Фото...
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