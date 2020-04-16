|
Сегодня в 13.00 специалисты вновь ответят на наиболее актуальные вопросы о COVID-19
16.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Сегодня, во время очередного онлайн-включения
Участниками сегодняшнего мероприятия станут начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Министерства здравоохранения Республики Беларусь Александр Пацеев, первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь Геннадий Трубило и директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.
Начало трансляции 16 апреля в 13.00.
Как сообщает
Прямая ссылка на трансляцию на YouTube-канале Национального пресс-центра Республики Беларусь:
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)