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Сегодня в 13.00 специалисты вновь ответят на наиболее актуальные вопросы о COVID-19

16.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Сегодня в 13.00 специалисты вновь ответят на наиболее актуальные вопросы о COVID-19
Во время стрима специалистов Министерства здравоохранения, состоявшегося 14 апреля, поднимались темы о влиянии распространения коронавируса на такие сферы, как педиатрия и гинекология. В это же время у зрителей была возможность задать в чате волнующие их вопросы.

Сегодня, во время очередного онлайн-включения на YouТube-канале Национального пресс-центра, специалисты ответят на наиболее актуальные из них.

Участниками сегодняшнего мероприятия станут начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Министерства здравоохранения Республики Беларусь Александр Пацеев, первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь Геннадий Трубило и директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

Начало трансляции 16 апреля в 13.00.

Как сообщает официальный сайт Национального пресс-центра, в ходе трансляции каждый  сможет задать свой вопрос в чате по актуальным темам, касающимся COVID-19. Они будут собраны, проанализированы, ответы на них прозвучат во время следующих стримов с участием руководителей и специалистов профильных организаций.

Прямая ссылка на трансляцию на YouTube-канале Национального пресс-центра Республики Беларусь: https://www.youtube.com/user/belpresscenter/live

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